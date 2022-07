”Moni meistä on kokenut sen (nousun), joten tiedämme, mitä tarvitaan.”

1–20–1–20. Norwichin sarjasijoitukset neljältä viime kaudelta ovat hämmentäviä, ja kertovat osaltaan tarinaa englantilaisen huippujalkapallon tasoeroista. Kahta mestaruutta kakkostaso Mestaruussarjassa on molemmilla kerroilla seurannut tyly jumbosija pääsarja Valioliigassa.

Sarjaan kuuluu seuraavana tietysti taas numero 1, ja Norwich onkin vedonlyöntitoimistojen ykkössuosikki voittamaan viikonloppuna alkavan Mestaruussarjan kausi 2022–23. Norwich ja sen suomalaistähti Teemu Pukki aloittavat toukokuun alkupuolelle ulottuvan taipaleen kohti kirkkaita valoja lauantaina, kun vastaan vieraspelissä asettuu Cardiff.

Poikkeuksena kahteen edelliseen kakkostason kauteen ”Kanarialinnuilla” on se, että penkin päässä on eri mies kuin vuosina 2019 ja 2021 Norwichin sarjavoittoon luotsannut Daniel Farke. Saksalaisvalmentajan surullisella viime kaudella korvanneella Dean Smithillä on kuitenkin menestystä Mestaruussarjasta aiemmista työpaikoistaan Brentfordin ja Aston Villan valmentajana.

”Jokaisen valmentajan alaisuudessa on aina erilaista, mutta totta kai tavoitteet ovat aina samat. Valmentajamme on nähnyt ja tehnyt tässä liigassa paljon, mutta vastuu on loppujen lopuksi meillä pelaajilla. Me tiedämme, mitkä ovat odotukset, ja meidän pelaajien on otettava vastuu”, Norwichissa hissiliikettä neljän viime kauden ajan kokenut keskikenttäpelaaja Kenny McLean pohti paikallislehti Norwich Evening Newsille.

”Moni meistä on kokenut sen (nousun), joten tiedämme, mitä tarvitaan. Valmennus on nyt eri, mutta meillä on erittäin hyvä joukkue. En aio sanoa, että pomppaamme saman tien takaisin (Valioliigaan), mutta varmaa on, että kaikkemme teemme.”

Kuten tavallista, putoajat ovat suurimpien nousijasuosikkien joukossa eli myös Watfordin ja Burnleyn odotetaan taistelevan paluusta aurinkoon. West Bromwichilla ja Middlesbroughilla on niilläkin luottajansa kauteen lähdettäessä. Middlesbrough toivoo mediatietojen mukaan apua hyökkäykseensä Suomen maajoukkuekärki Marcus Forssista, jonka peliaika Valioliigan Brentfordissa on jäänyt vähiin. Viime kaudella Forss pelasi lainalla Mestaruussarjan Hullissa ja teki 11 ottelussa yhden maalin.

Pukki on pysynyt - ja luottoa löytyy

Pukki, 32, on ollut kesän aikana otsikoissa. Hänen on kerrottu haluavan lähteä Norwichista ja pelata Valioliigassa, mutta siirtohuhut ovat ainakin toistaiseksi pysyneet huhuina. Valmentaja Smith on vakuuttanut, että Pukki ei lähde minnekään.

”Hän pysyy seurassa. Varmasti”, Smith julisti heinäkuun alussa.

Ikoninsa pysymistä rukoilevat Norwichin fanit, sillä Pukki on näyttänyt tasonsa paitsi Valioliigassa niin etenkin Mestaruussarjassa. Kaksi kautta, 84 ottelua, 55 maalia ja kaksi nousua.

Myös vedonlyöntitoimistot tietävät Pukin tehot, sillä suomalaistykillä on pienin kerroin Mestaruussarjan maalikuninkaaksi. Pukin palkintokaapissa moinen kuninkuus jo on, sillä hän taikoi 29 osumaa kauden 2018–19 aikana.