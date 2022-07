Hutunkeitossa Pesäkarhut ei menestynyt tällä kertaa. Pelissä sujui paremmin, mutta siinäkin oli ongelmakohtia.

Pori

Rutiinisuorituksella kaksi pistettä. Siinä Pesäkarhujen perjantain peli kiteytettynä. Ottelu SMJ:n kanssa päättyi kotiutuslyöntikilpailun jälkeen 2–1 (5–1, 2–3, 0–0, 2–1).

Yhden asian Pesäkarhut pelissä myös hävisi. Se on osio, jossa joukkue on ollut pääosin voitokas tällä kaudella. Ennen peliä käyty perinteinen hutunkeitto meni nimittäin SMJ:lle. Se on osittain harvinaisuus, sillä Pesäkarhujen kapteeni Susanna Puisto on yleensä hutunkeitot voittanut. Hänellä on naisten Superpesiksessä tällä kaudella eniten hutunkeittovoittoja.