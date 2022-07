Mistä asetelmista Valioliigan suurseurat lähtevät pian alkavaan kauteen?

Arsenal

Arsenal on hankkinut rinkiinsä vahvistusta Manchester Citystä. Tärkein hankinta oli Gabriel Jesus, josta joukkue saa uskottavan ykköskärjen. Oleksandr Zinchenko ei ole avauksen pelaaja, mutta tarjoaa vaihtoehdon vasemmaksi pakiksi tai keskikentälle.

Portosta hankittu Fabio Vieira tuo kilpailua hyökkäävän keskikentän rooliin.

Ainoa merkittävä lähtijä on Alexandre Lacazette. Seurajohto etsinee laatupelaajaa keskikentän alempiin rooleihin, missä Granit Xhakan ja Thomas Parteyn takana vaihtoehdot ovat vähissä.

Chelsea

Manchester Citystä saapunut Raheem Sterling tähdittää muutenkin vahvaa hyökkäystä. Sterlingin paikka on vasempana laitahyökkääjänä, mutta häneltä odotetaan maaleja, kun floppikärki Romelu Lukaku palasi lainadiilillä Interiin.

Suurimmat kysymykset ovat puolustuksessa. Antonio Rudiger vaihtoi Real Madridiin, Andreas Christensen Barcelonaan. Isoja odotuksia kantaa Napolista ostettu Kalidou Koulibaly, mutta seurajohto vahvistanee toppariosastoa vielä lisää.

Liverpool

Liverpool on kokenut ison muutoksen. Viime vuosien avainhyökkääjä Sadio Mane kirmaa nyt Bayern Münchenissä.

Tilalla on Darwin Nunez, joka on aiemmin mättänyt maaleja Benficassa. Hänen sopeutumisensa Valioliigaan määrittää Liverpoolin menestystä.

Mielenkiintoinen värväys on 19-vuotias Fulhamista hankittu Fabio Carvalho. Taiturimainen superlupaus viihtyy laitahyökkääjänä tai kärjen alapuolella. Hän tuskin nousee vielä avainpelaajaksi, mutta potentiaali on korkealla.

Manchester City

Jesus (Arsenal) ja Sterling (Chelsea) ovat lähteneet, mutta hyökkäys on vahvistunut. Siitä huolehtii Erling Haaland, joka saapui 60 miljoonalla eurolla Borussia Dortmundista.

Taitava Jesus ja nopea Sterling ovat erinomaisia pelaajia, mutta Haaland on maalintekijänä monta luokkaa parempi. Haaland on keskushyökkääjä, jollainen Cityltä on parilla viime kaudella mestaruuksista huolimatta puuttunut.

Lisäksi City on vahvistunut Kalvin Phillipsillä, joka on noussut Leedsissä sarjan parhaiden puolustavien keskikenttien kastiin. Hän korvaa sivuun siirtyneen seuralegendan Fernandinhon.

Hollantilainen Erik ten Hag yrittää palauttaa Manchester Unitedin takaisin aivan terävimmälle huipulle.

Manchester United

Suurin muutos tapahtunut penkin päässä. Uusi manageri Erik ten Hag tuo jälleen uuden pelifilosofian Old Traffordille. Samalla on tehty siivoustyötä. Pois ovat lähteneet Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic ja Paul Pogba.

Pelaajamarkkinoilla sisään ovat tulleet ten Hagille ex-seurastaan Ajaxista tuttu toppari Lisandro Martinez, nuori vasen pakki Tyrell Malacia ja keskikentän Christian Eriksen.

Iso kysymys on kärjessä. Ikääntyvä tähtihyökkääjä Cristiano Ronaldo huokuu lähtöhaluja. Jos Ronaldo lähtee, Unitedin täytyy hankkia uskottava ykköskärki.

Tottenham

Pohjois-Lontoon liljanvalkoisella puolella kasataan kovaa nippua, joka voi nousta mustaksi hevoseksi jopa mestaruustaistelussa.

Yves Bissouma (Brighton) tuo pallollista osaamista keskikentälle, Richarlison (Everton) uskottavan vaihtoehdon tähtikaksikolle Harry Kanelle ja Heung-min Sonille.

Barcelonasta lainattu Clement Lenglet on täsmähankinta kolmen pelaajan alakertaan vasemmaksi toppariksi. Kokenut Ivan Perisic on päävalmentaja Antonio Conten vanha tuttu Interistä. Hänen paikkansa on ensi kaudella vasempana wing-backina.

Valioliigakausi alkaa perjantaina 5.8. ottelulla Crystal Palace-Arsenal.