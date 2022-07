Englannin ja Ruotsin menestyspaineet ovat kovat. Kestomenestyjä Saksa kohtaa puolivälierien peikkonsa selättäneen Ranskan.

STT

Englannin naisten jalkapallomaajoukkue on edennyt EM-kotiturnauksessaan vakuuttavasti voitosta voittoon, mutta tiistain Ruotsi-välierässä joukkuetta odottaa este, jota se ei ole kyennyt ylittämään 13 vuoteen.

Suomessa EM-hopeaa 2009 voittaneen Englannin kultaunelma on sammunut välierissä joukkueen kolmessa edellisessä arvoturnauksessa, MM-kisoissa 2015 ja 2019 sekä EM-kisoissa 2017.

Brightonissa pelatussa Espanja-puolivälierässä Englanti oli pitkään vaikeuksissa, mutta hollantilaisen mestarivalmentaja Sarina Wiegmanin vaihdot käänsivät ottelun. Vaihtopelaaja Ella Toone toi Englannin päätöskympillä tasoihin, ja jatko-ottelussa Georgia Stanwayn upea laukaus takasi joukkueelle 2–1-voiton.

Ruotsi puski puolivälierässään päätään Belgian puolustusmuuriin, kunnes puolustaja Linda Sembrandt tökkäsi lisäajalla pallon maaliin kulmapotkun jälkeen. Koronasta kärsivä laitapuolustaja Jonna Andersson oli Ruotsin maanantaisista harjoituksista pois, samoin keskikentän Olivia Schough.

”He voivat hävitä ottelussa kaiken. Heihin kohdistuu paljon mestaruusodotuksia, ’It's coming home’ ja niin edelleen”, Ruotsin maalivahti Hedvig Lindahl viittasi englantilaisen jalkapallon kulttikappaleeseen.

”En ole innokas juhlien pilaaja, mutta olen innokas järjestämään meille juhlat.”

Himmeiden mitalien jakso on pitkä

Ruotsillakin on paljon menestyspaineita. Länsinaapurin ainoa arvoturnauskulta on historian ensimmäisestä EM-turnauksesta 1984, mutta sen jälkeen joukkue on juhlinut mestaruuksia vain Algarve Cupissa.

Ruotsi oli olympiahopealla 2016 ja 2020 ja MM-pronssilla 2019, kun se voitti pronssipelissä Englannin.

Ruotsi ei ole hävinnyt maaliskuun 2020 jälkeen yhtäkään ottelua varsinaisella peliajalla. Myös Englanti on Wiegmanin alaisuudessa 18 tappiottoman ottelun putkessa.

Englannin ja Ruotsin EM-välierä alkaa Sheffieldissä tiistaina Suomen aikaa kello 22.

Ranskan Eve Perrisset upotti rangaistuspotkun täpärästi ohi Hollannin Daphne van Domselaarin ohi EM-puolivälierässä.

Kestomenestyjä vastaan alisuoriutuja

Kisojen välieränelikko on huippulaatua, sillä EM-kisojen menestynein maa Saksa sekä taidokas Ranska haastavat toisensa keskiviikkona Milton Keynesissä.

Euroopan mestaruuden peräti kahdeksan kertaa voittaneen Saksan turnaustaival on ollut vakuuttava. Joukkue ei ole päästänyt maaliakaan, mutta puolivälierässä Itävalta pääsi kutittelemaan kolmesti maalitolppia.

Ranska hallitsi Hollantia vastaan pelatun puolivälierän pelitapahtumia lähes täysin, mutta vasta Eve Perisset'n rangaistuspotku rikkoi kuparisen jatko-ottelussa.

Ranska on jo rikkonut oman ”kirouksensa”, sillä joukkue ei ollut edennyt kuudella edellisellä EM-yrityksellä kertaakaan neljän parhaan joukkoon. Ranska koki puolivälierätappion 2009, 2013 ja 2017.

Suomalaistuomari Lina Lehtovaara on vahva ehdokas tuomitsemaan Saksan ja Ranskan välierän. Lehtovaara toimi erotuomarina turnauksen kahdessa alkulohko-ottelussa.