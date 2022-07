Wide ContentPlaceholder

Urheilu | Crossfit

Jonne Koski putosi kiipeilyseinältä leikkauspöydälle mutta raivasi silti tiensä takaisin huipulle – CrossFit Gamesin rahapotti kasvoi suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin

Porista kotoisin oleva 27-vuotias crossfit-tähti taistelee rankan lajin maailmankuninkuudesta jo kahdeksatta kertaa. Kosken paras saavutus on tähän mennessä kuudes sija. Voittajalle on luvassa maukas 310 000 dollarin potti, ja viimeinenkin eli 40:s saa vielä 2 250 dollaria. Kaikkiaan rahaa on pelissä enemmän kuin koskaan CrossFit Gamesin historiassa: peräti 2,845 miljoonaa dollaria.

