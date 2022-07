Kuusi finaalipaikkaa yleisurheilun MM-kisoissa antaa hyvät lähtökohdat EM-kisoihin elokuussa. Jos Oliver Helander saa harjoitella vuoden terveenä, hänessä on ainesta vaikka kuinka korkealle.

Eugene, Oregon

Yleisurheilun 18. MM-kisat päättyvät varhain maanantaina Suomen aikaa.

Suomi jäänee kolmannen kerran peräkkäin ilman mitalia, elleivät 35 kilometrin mieskävelijät järjestä mojovaa yllätystä sunnuntaina iltapäivällä.

Edellisen MM-mitalinsa Suomi sai vuonna 2015 Pekingissä, jossa Tero Pitkämäki heitti keihäässä pronssia. Myös Suomen sitä edellisen MM-mitalin on tuonut Pitkämäki, joka heitti Moskovassa vuonna 2013 MM-hopeaa.

Eugenessa mitaliodotukset – jos niitä edes oli – olivat jälleen saman lajin harteilla. Oliver Helander heitti 14. kesäkuuta Turussa ennätyksensä 89,83, mikä herätti orastavan toivonkipinän.

Mitaliin olisi vaadittu 88 metrin heitto. Hyvänä päivänä Helander olisi saattanut sen heittää, muttei nyt. Helanderin taso ja heittovarmuus vaihtelevat vielä liikaa.

Toki Pitkämäki on tuonut siihen hänen uutena valmentajanaan paljon lisää jäntevyyttä.

Jos Helander saa harjoitella vuoden terveenä, hänessä on ainesta vaikka kuinka korkealle.

Helander on varsinkin televisiossa ruotsinkielisenä vielä ujo esiintyjä. Sen perusteella hänestä ei pidä tehdä ”sepporätymäisiä”-päätelmiä harvasanaisuudesta.

Lassi Etelätalo tiedetään isojen kisojen takuumieheksi. On harmi, että hänellä oli vammojen takia niin pitkä arvokisatauko vuosina 2015–2018.

Edellisissä MM-kisoissa 2019 Dohassa Etelätalo oli ainoa suomalaisfinalisti. Eugenessa Suomi on saanut kuusi finaalipaikkaa. Se on iso harppaus, mutta menestys MM-kisoissa on silti yhä kaukana.

Helanderin ja Etelätalon lisäksi lajeissa finaaleihin ovat yltäneet Wilma Murto seipäässä (6.), Silja Kosonen (7.) ja Krista Tervo moukarissa (10.) sekä Kristiina Mäkelä kolmiloikassa (9.). Alisa Vainio oli 16. maratonilla.

Suomella on mitalisaumaa kaikissa noissa lajeissa.

Viivi Lehikoinen juoksi hienon Suomen ennätyksen 400 metrin aidoissa, muttei yltänyt ajallaan loppukilpailuun.

Elokuun Euroopan mestaruuskisat onkin tärkeä tason mittari Suomen yleisurheilulle.