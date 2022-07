Pika-aitojen taso jäi latteaksi alkuerissä. Selvästi yli 13 sekunnin ajat riittivät välieräpaikkaan.

Eugene

Reetta Hurske ylsi yleisurheilun MM-kisoissa Eugenessa mukavasti minimitavoitteeseensa. Alkuerien taso kävi muun muassa useiden kaatumisten ansiosta niin armeliaaksi, että Hurskeen keskinkertainen 13,09 sekunnin tulos riitti välieräpaikkaan.

Hurske oli erässään neljäs ja erien aikavertailussa 21:s.

Hurske kolhi juoksun alussa käsiään Japanin Masumi Aokin kanssa, mutta hän ei syyttänyt tuloksesta kilpakumppaniaan.

”Ei juoksu ollut siitä kiinni. Pitää vain pystyä polkemaan nopeampaa vauhtia”, Hurske sanoi.

”Ajasta täytyy saada välierässä ainakin pari kymppää pois.”

Aoki horjahti alkukiihdytyksessä aivan ratansa oikeaan laitaan ja käsi kävi Hurskeen radan puolella.

”Kolautimme kädet yhteen ykkös- ja kakkosaidalla. Se taisi kuitenkin vaikuttaa enemmän hänen juoksuunsa kuin omaani. En tiedä, oliko hän radallani, mutta ei siitä ollut kauheasti haittaa, kun kerran pääsin jatkoon. Tällainen kuuluu aitajuoksuun”, Hurske kommentoi tapausta.

Telineet jännittivät

Hurske tietää pystyvänsä parempaan. Hänen ennätyksensä on 12,78 ja tällä kaudella hän on hurauttanut aidat aikaan 12,88.

”Täytyy myöntää, että harjoituskentällä jännitti. En muista, milloin viimeksi niin paljon. Ehkä se johtui siitä, että tiedän olevani hyvässä kunnossa”, Hurske kertoi.

”Minua jännitti erityisesti startti, sillä stadionin telineet ovat sellaiset, ettei niitä ole monessa paikassa. Harjoituskentälläkin oli erilaiset telineet. Mietin, pääseekö niissä hyvään lähtöasentoon, mutta lähtö tuntui silti ihan hyvältä.”

Hän uskoo, että jatko sujuu helpommin.

”Nyt on otettu karstat pois. Välierissä on todennäköisesti lämpimämpää ja nyt on kokeiltu telineet”, lähtö ja rata.

Lähtöasetelmakin on välierissä aivan erilainen kuin alkuerissä.

Alkuerissä Hurske tiesi, että hän yltää varmalla perussuorituksella tavoitteeseensa. Välierissä hän tähtää optimisuoritukseen.

”Välierissä paukutellaan sitten uudestaan”, Hurske totesi.

Nigerian Tobi Amusan oli alkuerien nopein Afrikan ennätysajalla 12,40. Yhdysvaltalainen Dohan maailmanmestari Nia Ali ja joukkuetoveri Alaysha Johnson kaatuivat ja tulivat hylätyksi.