Sunnuntain Ranskan gp:hen Bottas starttaa toiveikkaana.

Le Castellet

Formula ykkösten Ranskan gp:n aika-ajojen kuningas oli Charles Leclerc ajalla 1.30,872. Ferrarin huikean tiimityön vuoksi monacolainen nappasi paalupaikan. Toinen Ferrari-kuljettaja espanjalainen Carlos Sainz avusti kollegaansa aika-ajojen viimeisillä kierroksilla taktisesti hidastaen muiden kuljettajien yrityksiä.

Aika-ajojen toiseksi tuli Red Bullin hollantilainen Max Verstappen jääden voittajasta 0,304 sekuntia, Verstappenin tallikaveri meksikolainen Sergio Perez nousi kolmanteen lähtöruutuun, jääden 0,463 sekuntia Leclercistä.

Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas avasi aika-ajot mainiosti ollen ensimmäisen osion kahdeksas. Toisella osuudella hän kumminkin putosi sijalle 13 ja karsiutui aika-ajojen viimeiseltä osiolta. Sunnuntain kilpailuun Bottas oletetusti tulee starttaamaan yhdennestätoista lähtöruudusta, sillä Ferrarin Carlos Sainz ja Haasin Kevin Mangnussen saivat lähtöruuturangaistukset ja näin ollen lähtevät huomiseen kisaan porukan hänniltä.

Kilpailuissa parempi vauhti kuin aika-ajossa

Sunnuntaina kisattavaan Ranskan gp:hen Bottas starttaa toiveikkain mielin.

”Tänään ei ollut meidän paras päivä. Jouduimme käyttämään kahta rengassarjaa, jo aika-ajon ykkösosuudella, koska kaikki olivat niin lähellä. Siksi meille jäi vain yhdet renkaat kakkososuudelle. Kierrokset olivat hyviä, mutta meiltä näyttää puuttuvan pari kymmenesosaa”, pohti Bottas.

”Toivottavasti huomenna sujuu paremmin! Usein olemme parempia kilpailuvauhdissa kuin aika-ajoissa, joten toivon, että näin on huomenna. On ratkaisevan tärkeää pitää huolta renkaista”, niiden lämpötilalla on iso merkitys.

Lähtöruuturangaistusten vuoksi Bottas oletetusti pääsee starttaamaan kaksi ruutua edempää kuin sijoitus aika-ajoissa.

”Varmasti meillä on vielä hyvät mahdollisuudet pisteille, varsinkin, jos pystymme jotenkin pitämään renkaista parempaa huolta kuin muut tallit. Se tulee olemaan ratkaiseva tekijä.”

Sunnuntain kilpailu Etelä-Ranskassa alkaa kello 16.