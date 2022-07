Olaus Alinen pelaa seuraavat vuodet kotistadionilla, joka vetää yli 100 000 katsojaa.

Porilainen Olaus Alinen teki yliopistovalintansa perjantaina. Hän siirtyy pelaamaan Alabaman yliopistoon. Muut vaihtoehdot hänelle olivat Georgian, Oregonin, Miamin yliopistot. Opiskelu Alabamassa alkaa vuonna 2023.

Alinen kertoi valintansa suorassa lähetyksessä, joka oli katsottavissa esimerkiksi hänen omalla Instagram-tilillään. Hän istui lähetyksessä yhdessä perheensä kanssa.

”Alabama oli unelmakouluni, kun aloin seuraamaan lajia tarkemmin. Tämä on minulle suuri kunnia”, Alinen kertoi suorassa lähetyksessä.

Alabama Crimson Tide football on ollut todella kova jo useamman vuoden ajan. Sitä pidetään jopa Yhdysvaltojen kovimpana yliopistojoukkueena. Ensimmäisen kautensa se on pelannut vuonna 1 892.

Alisen siirtyminen nimenomaan Alabamaan ei ole ihan pieni asia myöskään tunnelman puolesta, sillä Alabaman kotistadionin yleisökapasiteetti on hurja 101 821. Seura on voittanut mestaruuden viimeksi vuonna 2020. Silloin joukkue eteni kauden läpi täydellisellä saldolla 13–0, eikä tappioita tullut ainuttakaan. Menestystä on tullut tasaisesti muutenkin.

Alabaman yliopistojoukkuetta valmentaa Nick Saban, joka on ollut työssään vuodesta 2007 asti. Asioiden kokoluokasta saa hyvän ymmärryksen siitä, että Saban tienaa työstään noin 9,3 miljoonaa euroa kaudessa. Se on enemmän kuin esimerkiksi NHL:n supertähti Sidney Crosby tienaa yhdessä kaudessa.

”Tein lopullisen päätökseni kaksi päivää sitten. Puhuin valmentaja Sabanin kanssa ja meillä oli hyvä ymmärrys siitä, mitä minulta halutaan. Nyt tavoite on pitää Alabaman dynastia käynnissä jatkossakin”, Alinen totesi.