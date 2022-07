Pesäkarhujen tähtihyökkääjä on lähellä pelikuntoa, kertoo pelinjohtaja Jarkko Pokela.

Pesäkarhuilla on kaksi peliä tänä viikonloppuna. Takareisivammasta kärsinyt Emilia Itävalo saattaa pelata niissä ainakin jommassakummassa.

Pesäkarhujen pelit jatkuvat perjantaina, kun Poriin saapuu Lapuan Virkiä. Kyseessä on revanssi viime viikon perjantailta, jolloin Pesäkarhut kampesi Virkiästä vierasvoittoon kotiutuslyöntikilpailun jälkeen.

Porilaisjoukkueen rivit saattavat vahvistua tähtipelaaja Emilia Itävalolla, joka on ollut sivussa heinäkuun alusta saakka takareisivammansa takia.

”Emilian pelikunto on aika lähellä, ja voi olla, että hän pelaa jommassakummassa viikonlopun pelissä”, Pesäkarhujen pelinjohtaja Jarkko Pokela sanoo myös sunnuntain Manse PP -vierasotteluun viitaten.

Käytettävissä on myös Riina Korkiamäki, joka palaa lainalta Helsingin Roihuttarista.

”(Mari-Ann) Lehtinen ei puolestaan ole kokoonpanossa, koska hän parantelee vielä virustaan”, Pokela kertoo.

Pesäkarhut on saanut latautua otteluun rauhassa. Joukkue hyödynsi viikon ottelutauon muun muassa pitämällä perinteisen polkupyöräretkensä, ja rauhallisempi tahti on mahdollistanut sen, että fysiikkaharjoituksia on voitu tehdä hieman enemmän ja eri painotuksin kuin kovemmassa kiireessä.

Kylmä Porissa ei ainakaan sääennusteen mukaan tule pelissä olemaan, sillä mittari lähentelee 25 lämpöastetta, ja illalla saattaa ukkostaa.

”Jos sataa paljon, märkä pallo voi vaikeuttaa taitolyöntejä, ja ulkopelissä pitää olla rauhallisempi ja huolellisempi”, tietää Emilia Linna, joka iski Pesäkarhujen kaksi viimeistä juoksua edellisessä Virkia-pelissä.

”Juoksijoille sellainen keli voi olla rankka”, hän lisää.