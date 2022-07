Suomen ennätys ei riittänyt naisten aidatulla ratakierroksella MM-finaaliin. 5 000 metrillä ja keihäässä suomalais­suoritukset olivat rajuja pettymyksiä, arvioi Lauri Hollo.

400 metrin aituri Viivi Lehikoinen juoksi Eugenen MM-kilpailujen välierissä uuden Suomen ennätyksen 54,60. Muilla suomalaisilla meni kuudentena kisapäivänä ”hieman” heikommin.

Lehikoinen oli vaihtanut alkueristä hieman aitarytmiään valmentajansa Laurent Meuwlyn käskystä. Itse asiassa alkueräjuoksu näytti jopa tasapainoisemmalta. Moittia ei silti voi, kun nainen painaa Suomen ennätyksen. Edellinen oli Tuija Helanderin 54,62 peräti 35 vuoden takaa.

Taso oli juuri Lehikoisen erässä hurja, sillä molemmat aikavertailun kautta finaaliin päässeet urheilijat tulivat suomalaisen erästä. Finaaliin häneltä olisi vaadittu huikea 53,72. Avauserästä mentiin suoraan finaaliin 0,09 sekuntia Lehikoista paremmalla ajalla.

EM-kilpailuja ajatellen tilanne on herkullinen: paras eurooppalainen juoksi 54,24. Münchenissä Lehikoisella on mahdollisuudet ihan mihin tahansa.

Hänen tarinansa on muutenkin mielen­kiintoinen. Junioritähdelle tuli pari heikkoa vuotta, mutta hän vaihtoi valmentajaa, lähti rohkeasti kohti tuntematonta ja tulos on tässä.

Kun kyse on vasta 22-vuotiaasta urheilijasta, on vaikea kuvitella, että hän olisi jo nyt uransa parhaalla tasolla. Meuwlyn lisäksi Mikael Ylöstalo Suomessa on ollut tärkeä lenkki Lehikoisen kehityksen taustalla.

Jos Lehikoinen olikin loistava, muut kaksi suomalaista kyykkäsivät rajusti.

Sanne Erkkola oli mukana keihään karsinnassa. Yli 60-metrisen tällä kaudella heittänyt turkulainen jäi suorastaan surkeaan tulokseen 52,04. Se on hänen huonoin kilpailutuloksensa vuoteen.

Ennätyksensä 60,08 heittäneen Erkkolan kauden perustaso on ollut 54 metriä. Nyt sekin jäi kauaksi. Nainen suhtautui epäonnistumiseen naureskellen. Toivottavasti naureskelun takana oli ihan toisenlaisia tunteita.

Camilla Richardssonin 5000 metrin alkuerässä lähdettiin heti pyssyn paukahduksesta kovaa liikkeelle. Hän jäi joukon viimeiseksi pienellä erolla muihin. Toki vauhtikin oli kovaa. Richardssonin ensimmäinen kilometri oli 15.10-tahtia eli 20 sekuntia omaa ennätysvauhtia kovempaa. Eroa kaikkiin muihin tuli vain jo 30 metriä.

Ero kasvoi koko ajan ja vauhti hidastui kilometri kilometriltä. Leikki jäi kesken 16 minuutin vauhdista reilun kolmen kilometrin jälkeen, jolloin Richardsson talutettiin täysin uupuneena radalta.

Kuuma oli toki, noin 34 astetta. 14 urheilijaa teki silti alkuerissä kauden parhaan tuloksensa, joten heitä kuumuus ei haitannut.