Euran Raikun Tuija Helanderin 35 vuotta vanha Suomen ennätys rikkoutui vihdoin.

Eugene, Oregon

”No nyt ei enää tarvitse vastata siihen kysymykseen”, Viivi Lehikoinen iloitsi pienelle suomalaistoimittajien ryhmälle Hayward Field -stadionin uumenissa varhain torstaina.

Lehikoinen oli itse vastannut vähän aikaa sitten juoksemalla kysymykseen, koska hän rikkoo Tuija Helanderin 35 vuotta vanhan Suomen ennätyksen 400 metrin aidoissa. Euran Raikua edustanut Helander juoksi nyt rikotun suomenennätysajan vuonna 1987.

Lehikoinen paransi Helanderin SE:tä 54,62 kahdella sadasosalla aikaan 54,60. Samalla hän alitti neljännen kerran urallaan 55 sekuntia. MM-kisojen alkuerissä hän juoksi 54,95.

SE-aika ei kuitenkaan tuonut Lehikoiselle finaalipaikkaa, joka jäi vajaan sekunnin päähän (0,88 sekuntia).

”Periaatteessa jatkopaikka jäi pienestä kiinni, mutta aikavertailupaikka jäi aika kauaksi. Ei jäänyt harmittamaan. Oli kiva valmistautua välierään, vaikka eilinen (keskiviikko) oli se pääpäivä, kun oli alkuerät. Sain juosta rennosti ja jalat tuntuivat hyvältä. Selvästi sain eilen karstoja liikkeelle”, 22-vuotias Lehikoinen sanoi.

Lehikoinen juoksi toisessa välierässä hollantilaisen tallikaverinsa Femke Bolin rinnalla mieluisalla nelosradalla. Bol voitti erän huippuajalla 52,17. Lehikoinen oli kuudes.

Kolmen välierän yhteisajoissa Lehikoinen oli kolmastoista. Välierien nopein oli Yhdysvaltojen Sydney McLaughlin, joka juoksi samalla radalla juhannuksena maailmanennätyksen 51,41.

Välierissä hän juoksi 52,17. Vain kaatuminen, paha horjahdus tai loukkaantuminen lauantai-illan finaalissa voi viedä häneltä MM-kullan.

Lehikoinen kertoi saaneensa paljon tsemppiviestejä Helanderilta ennen juoksujaan Eugenessa. Seuraava viesti oli sitten onnitteluviesti.

”Kovasti hänkin on halunnut, että ennätys menee. Varmasti tänäänkin kolahtaa puhelimeen viesti. Tämä on minulle enemmän helpottava ja siisti juttu, että sain ennätyksen omiin nimiini, kun olen hallinnut nelosen aitoja monta vuotta Suomessa, Lehikoinen sanoi.

”Nyt sain mustaa valkoiselle, kun nimi lukee nimi paperilla [SE-ajoissa].”

Lehikoisella on sama sveitsiläinen valmentaja Laurent Meuwly kuin Femke Bolilla. Meuwly on Hollannin maajoukkueen aitajuoksuvalmentaja.

”Olemme usein miten tehneet juuri tuolla tavalla treeneissä. Olen hyvä lähtijä, niin se helpottaa myös Femkeä. Ainakin olin tottunut kovaan vauhtiin, se ei pelottanut välierässä.”

Suomessa Lehikoisen harjoittelua valvoo entinen huippuaituri Mikael Ylöstalo.

Jommallekummalle juoksijalle oli illalla luvassa kisakylässä jäätelöä. Sitä oli luvassa sille, joka oli ensimmäisenä ensimmäisellä aidalla.

”Niin sovittiin Femken kanssa cooling roomissa [urheilijoiden kokoontumishuoneessa]. Ekana ollut saa valita, minkä tahansa jäätelön kisakylän ruokalasta. Ne ovat siis ilmaisia siellä. En tiedä vielä, kumpi sen saa”, Lehikoinen nauroi.

Viivi Lehikoinen juoksi välierissä SE:n 54,60 ja neljännen kerran alle 55 sekunnin.

Lehikoinen on ollut pitkään matkalla huipulle lajissaan. Hän voitti nuorten olympiafestivaalin 15-vuotiaana Tbilisissä vuonna 2015.

Vuonna 2017 hän voitti 19-vuotiaiden EM-pronssia Grossetossa. Viime vuonna hän putosi täpärästi välieristä olympiakisoissa Tokiossa.

Kalevan kisoissa hän juoksi ensi kerran 13-vuotiaana vuonna 2013. Silloin hän oli Vaasassa kuudes ajalla 60,82.

”Suomen ennätys on ollut haaveena siitä asti, kun juoksin tuolloin Kalevan kisoissa. Koko ajan tavoite on realisoitunut. Joskus se on ollut vähän kauempana mielessä ja viime vuonna se tuli taas vähän lähemmäksi.”

Tämän vuoden Kalevan kisoissa elokuun alussa Lehikoinen aikoo juosta vain 400 metrin sileän. Seuraava aidattu ratakierros on edessä vasta elokuun puolivälissä EM-areenalla Münchenissä.

Välierissä Lehikoinen oli kuudenneksi paras eurooppalainen.

”Finaalipaikasta lähden EM-kisoissa taistelemaan. Ne ovat vähän erilaisemmat kisat. Ensi viikoksi pitää keksiä jotain rennompaa tekemistä.”