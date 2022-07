Pori

Vääntö tulee olemaan hurjaa, kun 12 satakuntalaista urheilukasvoa kilpailee Satakunnan Kansan järjestämässä mas-wrestling-turnauksessa torstaina 28. heinäkuuta.

Mas-wrestling on painilaji, joka testaa nopeutta, ketteryyttä ja voimaa ja jossa myös tekniikan ja taktiikan merkitys on suuri otteluiden aikana. Siinä kamppaillaan kapulasta, ja häviäjä on se, joka menettää otteensa ensin tai tulee vedetyksi vastustajan puolelle.

Nyt kapulasta painitaan Porissa kutsuvierasturnauksessa, joka toteutetaan Suomen mas-wrestling-liiton kanssa.

Turnauksessa nähdään liuta paikallisia urheilukasvoja: Ässissä vielä viime kaudella hyökännyt jääkiekkoilija Valtteri Pihlajamäki, nyrkkeilyn Suomen mestaruuden 92 kilon painoluokassa viime joulukuussa voittanut Kankaanpään Nyrkkeilijöiden Tom Tuomi, jopa 18 ottelua ammattilaisvapaaottelijana otellut Porissa harjoitteleva raskaan sarjan yhdysvaltalaiskamppailija Prince McLean, Pori Rugbyn jäsen Elias Inkinen, kehonrakentajana aikoinaan kilpaillut huittislainen kuntosaliyrittäjä Esa Akkanen, NFL-seura Atlanta Falconsin kanssa pelaajasopimuksen aikanaan solminut Klaus Alinen, amerikkalaista jalkapalloa pelaavan Pori Bearsin hallituksen puheenjohtaja Joni Kotro sekä joukkueen irlantilainen pelinrakentaja Dominic Olney ja yhdysvaltalainen vahvistus Romello Herbin ja Suomen vahvimman miehen tittelistä elokuussa kamppaileva Teemu Janhunen, kyseisen tittelin jo useampaankin otteeseen voittanut Jiri Grönman sekä maailman vahvimman miehen tittelin voittanut Markus Laine.

Osallistujat jaetaan neljään lohkoon, joiden voittajat etenevät välieriin. Välierien voittajat kohtaavat toisensa finaalissa, jossa ratkaistaan Satakunnan Kansan historian ensimmäisen mas-wrestling-turnauksen kuningas.

Turnaus näytetään suorana ja selostettuna lähetyksenä SK:n verkossa haastatteluineen kaikkineen, ja lähetyksen alussa suoritetaan arvonta, jonka perusteella kilpailijat jaetaan lohkoihin. Käytössä on vain yksi eli avoin painoluokka.

Kilpailun johtajana toimii Suomen mas-wrestling-liittoa edustava porilainen Jussi Uusitalo.

Suora lähetys alkaa torstaina 28. heinäkuuta kello 18 ja vaatii voimassa olevan Satakunnan Kansan tilauksen. Kaikki ottelut järjestetään samassa lähetyksessä.