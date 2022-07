Pori Cupin pelaajat pääsevät katsomaan ilmaiseksi miesten Kakkosen B-lohkon paalupaikkaa havittelevan FC Jazzin perjantaisen kotipelin FC Hongan reservijoukkuetta vastaan.

Pori

Jalkapallo on valokeilassa Porissa perjantaina ja lauantaina, sillä sekä FC Jazz että Musan Salama taistelevat miesten Kakkosen B-lohkon pisteistä tänä viikonloppuna.

Sen lisäksi jalkapallo näkyy kaupungissa siksi, että luvassa on myös perinteinen Pori Cup -turnaus, joka on suunnattu nuorille pelaajille.

Nyt turnaus on myös palaamassa pikkuhiljaa jaloilleen siitä kuopasta, johon koronavirusepidemia sen kahtena edellisenä kesänä veti.

”Silloin turnaukseen osallistui vähän yli 120 joukkuetta kumpanakin kesänä, mutta nyt mukana on 146 joukkuetta”, kertoo Pori Cupin turnausjohtaja Benjamin Tuovinen.

Määrä on toki yhä kaukana siitä, minkälaisissa numeroissa turnaus on viilettänyt kultaisina aikoinaan. Tuovisen mukaan mukana on parhaimmillaan ollut yli 250 joukkuetta, mutta tarkoituksena on kasvattaa turnausta taas suuremmaksi.

Osittain siihen vaikuttanee myös kaikki oheistoiminta Pori Cupin ympärillä.

Kahtena edellisenä kesänä oli pakko pitäytyä pelkästään jalkapallossa, koska koronavirusepidemian aiheuttamat rajoitukset pitivät turnausta pihtiotteessaan, mutta nyt pelaajat pääsevät esimerkiksi pelaamaan erilaisia pihapelejä Cygnaeuksen koulun tapahtumatorilla sekä nautiskelemaan allasbileistä, jotka pidetään Porin maauimalassa lauantai-iltana.

Kyse ei ole varsinaisesti uudistuksesta, sillä tällaista toimintaa järjestettiin myös ennen koronavirusepidemiaa, mutta oheistoiminnan paluu puhaltaa kuitenkin uutta potkua perinteiseen turnaukseen.

Se resonoinee myös FC Jazzin miesten edustusjoukkueen perjantaiseen kotiotteluun, sillä Pori Cupin pelaajat pääsevät maksutta katsomaan punapaitojen peliä FC Honka/Akatemiaa vastaan Porin stadionille.

”Pori Cupin pelejäkin on aseteltu niin, että mahdollisimman moni joukkue pääsisi katsomaan tätä peliä, jos haluavat niin tehdä”, Tuovinen kertoo.

Jazzin kotipeleissä on käynyt tällä kaudella keskimäärin noin 293 katsojaa, jos viime keskiviikon MuSa-ottelua – eli peräti yli kaksi tuhatta katsojaa stadionille haalinutta Porin derbyä – ei oteta huomioon.

Pori Cup voi siis tarjota isonkin piristysruiskeen Jazzin seuraavaan peliin.

”Toivotaan näin”, sanoo seuran kasvatti Tuovinen.

Pori Cupin järjestäjä on FC Jazz Juniorit ry, ja turnaus nähtiin ensi kerran vuonna 2004. Tämänvuotinen rupeama alkaa torstaina ja päättyy sunnuntaina. Vanhimmat pelaajat ovat syntyneet vuonna 2009 ja nuorimmat vuonna 2016.