Paulo Dybala on mediatietojen mukaan siirtymässä Jose Mourinhon AS Romaan

Kyseessä on niin kutsuttu ilmainen siirto Juventuksesta AS Romaan.

Rooma

Juventuksen hyökkääjä Paulo Dybala on medialähteiden mukaan valmis siirtymään Jose Mourinhon valmentamaan AS Romaan. Kyseessä on niin kutsuttu ilmainen siirto Juventuksesta AS Romaan. 28-vuotiaan hyökkääjän Juventus-sopimus umpeutui tänä kesänä, eivätkä osapuolet allekirjoita jatkosopimusta.

Sen sijaan argentiinalaispelaaja liittyy Eurooppa-konferenssin voittajajoukkue AS Romaan, joka sijoittui viime kaudella Serie A:ssa kuudenneksi, raportoivat italialaiset medialähteet Gazzetta Dello Sport ja Sky Sport Italia.

Läpäistyään lääkärintarkastuksen Dybala allekirjoittaa kolmivuotisen sopimuksen, jonka arvo on kuusi miljoonaa euroa kausittain, kertoo Sky Sport.

Dybala vietti Juventuksessa menestykselliset seitsemän vuotta, mutta on kärsinyt loukkaantumisista kahden viime kauden aikana. Hän siirtyi Juventukseen Palermosta vuonna 2015 ja voitti viisi Serie A:n mestaruutta ja neljä Italian Cupia. Hän pelasi myös joukkueessa, joka eteni 2017 Mestarien liigan finaaliin mutta hävisi Real Madridille.