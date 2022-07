Eugenessa juostaan aikaisin aamulla, eikä luvassa ole samanlaista pätsiä kuin Dohassa 2019.

Eugene, Oregon

Etiopian Tamirat Tola piti yllä kovaa vauhtia miesten maratonilla sunnuntaina. Tolan aika 2.05.36 on MM-kisojen ennätys.

Naisten maratonilla ei mennä maanantaina yhtä lujaa, mutta taatusti kovempaa kuin vuoden 2019 MM-kisoissa Dohassa, jossa lämpötila vielä yölläkin kipusi 35 celsiusasteeseen.

Alisa Vainio oli mukana tuolla Dohan hellehelvetissä. Vainio käytti tuolloin matkaan aikaa lähes kolme tuntia (2.56.30), mutta sillä ei ollut merkitystä. Lopputuloksissa hän oli 26:s.

Eugenessa maratonit juostaan aamuvarhain. Startti on kello 6.15 paikallista aikaa. Suomessa kello on silloin 16.15 maanantaina iltapäivällä.

Vaikka Eugenessakin on lämmintä, se on normaalia hellettä, ei pätsiä, kuten Dohassa. Aamut ovat Oregonin osavaltiossa viileitä.

Vainio on juossut tällä kaudella jo kaksi maratonia: helmikuussa Sevillassa ja huhtikuussa Rotterdamissa, jossa hän juoksi ennätyksensä 2.29.56.

”Lähden juoksemaan omaa suoritustani. Annan kaiken sen, mitä on annettavissa. Takana on pitkä harjoitusjakso ja juossut puolikkaita (puolimaratoneja), joilla on voinut harjoitella energian saantia ja juomista. Ne ovat onnistuneet aika hyvin”, Vainio kertoo.

Valmistelevalla leirillä Vainioon iski flunssa, joka vei kuulemma virettä.

”Mutta olen positiivisella mielellä.”

Rotterdamissa ja Sevillassa Vainio aloitti kovaa. MM-kisoissa taktiikkana on malttaa alussa.

”Loppu kostautuu, jos juoksee liian kovaa. Ei saa intoilla liikaa, täytyy pitää pää kylmänä.”

Vainio kertoi Suomen joukkueen tiedotustilaisuudessa juosseensa reitin läpi, mikä kirvoitti kevyet naurut samassa tilaisuudessa olleilta kiekonheittäjä Sanna Sipposelta, aitajuoksija Kristiina Haloselta ja pikajuoksija Anniina Kortetmaalta.

Suomen Urheiluliiton tiedotusjohtaja Tapio Nevalainen kuitenkin muistutti, että maratonreitti on 14 kilometrin lenkki – Vainio ei suinkaan ollut juossut koko maratonia treeneissä.

”Reitti vaikutti mielekkäältä. Siellä on pari pientä nousua, mäeksi niitä ei voi sanoa.”

Valmentaja Jarmo Viskarin mukaan reitti antaa Vainiolle mahdollisuuden juosta ennätyksensä ja jopa Suomen ennätyksen, joka on 2.28.00 ja Ritva Lemettisen nimissä vuodelta 1995.

”Alisa oli keväällä SE-vauhdissa molemmilla maratoneilla. Alisa juoksee yleensä aina tuntemuksensa mukaan."

Naisten maratonjuoksu alkaa maanantaina kello 16.15 Suomen aikaa.