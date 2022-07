”Meidän on oltava fiksuja ja satsattava oikeisiin asioihin.”

STT, Helsinki/Lontoo

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue päätti Englannissa pelattavan EM-turnauksen 0–3-tappioon kisojen suurimpiin mestarisuosikkeihin lukeutuvalle Saksalle myöhään lauantaina. Suomi hävisi alkulohkon kaikki kolme peliään, maalieron ollessa 1–8.

Odotuksia suuremmasta ei ehkä yleisesti ollut Suomen jouduttua armottoman kovaan lohkoon, jossa oli Saksan lisäksi Espanja ja Tanska. Linda Sällströmin maali Espanjaa vastaan pelatun avausottelun avausminuutilla avasi kuitenkin kisat unelmallisesti, mutta kisojen loput 278 suomalaisminuuttia osoittivat, että tasoero maanosan huippuun on selkeä. Varsinkin hyökkäyksellisesti: Suomi sai aikaan vaivaiset neljä laukausta kohti maalia eli vähiten koko turnauksessa. Vastustajilla niitä oli 25.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti myöntää, että tavoitteista jäätiin, mutta löysi toki tylyjen numeroiden takaa positiivistakin.

”Olen iloinen, että olimme 16 parhaan joukossa, se oli merkkipaalu. Kannattajien voimakas mukaantulo ja läsnäolo oli hienoa. Samoin laaja mediahuomio ilahdutti”, Lahti toteaa.

”Se mikä ei ollut niin mukavaa, oli tämä päävalmentajan ympärillä vellonut kohu. Se on ehkä varjostanut tätä positiivista keskustelua naisten jalkapallosta. Mutta kyllä kokonaisuutena saatiin paljon nostetta. Urheilullisesti ehkä vähän jäätiin tavoitteista, ja kirittävää tulevaisuutta ajatellen on. Naisten jalkapallo on nostanut suosiotaan Euroopassa selkeästi, kyllä se rupeaa näkymään. Me olemme kuitenkin pieni maa, joten meidän on oltava fiksuja ja satsattava oikeisiin asioihin.”

Oppia saatu

Kisoja varjostanut kohu rävähti, kun maajoukkueen entinen apuvalmentaja Maiju Ruotsalainen kertoi Ylen lähetyksessä, ettei hänen äitiyttään ollut hyväksytty hänen ollessa valmennusryhmässä. Ruotsalainen nosti asian esiin, kun häneltä kysyttiin, miksi jäsenet päävalmentaja Anna Signeulin valmennustiimissä vaihtuvat niin tiuhaan tahtiin. Päävalmentajan johtamismetodit herättivät laajalti kysymyksiä.

”Kuunneltiin silloin tarkalla korvalla Maijun viestejä koskien heidän välisiään asioita. Tutkittiin, puututtiin ja käytiin Annan kanssa asioita läpi”, Lahti kuvailee liiton toimintaa asiassa kolme vuotta sitten.

”Mitään syrjintää ei tapahtunut meidän tietojemme mukaan. Tarjosimme Maijulle jatkoa sopimukseen, mutta hän ei halunnut ottaa sitä vastaan. On väärin ajatella, että Palloliitto vastustaisi äitiyttä. Pidämme sitä äärimmäisen tärkeänä, se on selvä asia.”

”Mutta kyllä tämä on meitäkin opettanut olemaan entistäkin tarkempi, ja tämä tullaan huomioimaan jatkossa.”

”Kaikki on varmaan mahdollista”

Kritiikki Signeulia kohtaan äityi myös pelitapahtumien osalta. Varsinkin reagoimattomuus pakkovoittopelissä Tanskaa vastaan äimistytti, kun Suomi jätti tappiotilanteessa vaihdot odottamaan ja lopulta vähiin. Pelaajisto vaihtui lopulta vain pakon edessä Suomen kärsittyä koronavirustartunnoista.

Suomi pelaa tänä vuonna vielä MM-karsintojen ratkaisevat päätöspelit Irlantia ja Ruotsia vastaan syyskuun alussa. Signeulin sopimus ulottuu vuoden loppuun, mutta päävalmentajan asema ei välttämättä ole enää vahva kohun ja heikkojen tulosten jälkeen.

”Totesimme liiton hallituksen kanssa turnauksen aikana, että asiasta on hyvä käydä keskusteluja varsin pikaisesti heti turnauksen jälkeen eli varmaan parin viikon sisällä. Sekä Annan että pelaajiston, lähinnä kapteeniston, kanssa”, Lahti sanoo.

Mutta onko Signeul penkin päässä vielä syyskuussa?

”MM-karsinnoissa on vielä sauma, ja pyrimme sen tietenkin mahdollisimman hyvin käyttämään. Mutta elämässä ei mikään ole varmaa. No, jos vakavammin sanotaan, niin kaikki on varmaan mahdollista”, Lahti muotoili.

”Mitä vuodenvaihteen jälkeen sitten? Sitä pitää miettiä huolellisesti syksyn aikana.”