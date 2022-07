Fera on naisten Superpesiksen sarjataulukossa viidentenä. Kempele sen sijaan jatkaa pahnan pohjimmaisena.

Vaasan Mailalle perjantaina hävinnyt Rauman Fera nappasi kahden tappion jälkeen voiton, kun raumalaisjoukkue päihitti Kempeleen Kirin lauantaisessa vierasottelussaan naisten Superpesiksessä.

Ensimmäinen jakso päättyi tasalukemissa 3–3, mutta toinen jakso oli Feran käsialaa. Kotijoukkue ei saanut siinä juoksuakaan aikaiseksi, kun taas Fera onnistui neljästi.

Fera otti siten ottelusta voiton jaksoin 1–0. Raumalaisten tehoniminä häärivät kolmesti kotiuttanut jokerilyöjä Meea Lehtinen ja kahdesti kotiuttanut jokerilyöjä Eveliina Kesti, joka oli myös Feran ykköspalkittu.

Eveliina Kestin pikkusisko Essi Kesti, joka pelasi aiemmin urallaan nimenomaan Kempeleen Kirissä, sen sijaan juoksi kahdesti kotiin. Myös Fanny Lahtinen löi ja toi yhden juoksun.

Raumalaisten pelit jatkuvat keskiviikkona, jolloin luvassa on kotiottelu Seinäjoen Maila-Jusseja vastaan. Raumalla pelataan myös perjantaina, jolloin Fera saa vastaansa Hyvinkään, jonka se kohtaa vieraspelirevanssissa uudelleen heti sunnuntaina.

Fera on naisten Superpesiksen sarjataulukossa viidentenä. Kempeleen Kiri on pahnan pohjimmaisena, ja ensi viikon vastustajista Seinäjoki on seitsemäntenä ja Hyvinkää yhdeksäntenä.