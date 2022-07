Eugene, Oregon

Krista Tervo ja Silja Kosonen ovat moukariringissä toistensa kilpailijoita mutta samalla hyviä ystäviä.

Sunnuntaina ystävykset pääsevät vihdoin kannustamaan toisiaan arvokisojen loppukilpailussa, kun naisten moukarifinaali alkaa kello 21.35 Suomen aikaa.

”Mahtavaa olla Kristan kanssa samassa finaalissa. Tätä olemme odottaneet. Krista on yksi parhaista kavereistani ja viestittelemme päivittäin. Meillä ei ole hiljaisia päiviä, mutta osaamme antaa myös rauhan toisillemme”, 19-vuotias Kosonen sanoo.

Yleisurheilussa on usein tapana, että jokin laji nousee suosiossa ja menestyksessä muiden yläpuolelle. Miesten keihäänheitto on poikkeus – siihen kohdistuu mitaliodotus kisoista toiseen.

Naisten 100 metrin aitajuoksu oli vuosia yksi tyttöjen suosikkilajeista. Tervon ja Kososen myötä tytöt ovat alkaneet innostua moukarinheitosta ja jatkavat sitä aikuisurheilijoina.

”Tyttöjä on moukarinheitossa selvästi enemmän kuin poikia. Se on selvä trendi nyt”, Suomen Urheiluliiton moukarinheiton lajivalmentaja Kalle Lehmusvuori sanoo.

Suomella on Eugenessa kaikkiaan viisi moukarinheittäjää, kolme naista ja kaksi miestä. Etukäteen Lehmusvuori laski, että loppukilpailuun pääsee 1–3 suomalaista.

”Se meni hienosti, pakko olla tyytyväinen. Tilanne pitää kuitenkin äkkiä nollata, ei saa jäädä leijumaan. Saa olla hetken iloinen. Asiaa on vaikea käsitellä, kun vastaavaa ei ole aiemmin koettu”, Lehmusvuori sanoi moukarikarsintojen jälkeen lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Suomen kolmas naisheittäjä Suvi Koskinen heitti hänelle hyvän tuloksen 67,98, mutta se ei riittänyt finaaliin.

Satakuntalaisilta miesheittäjiltä Noormarkun Nopsan Tuomas Seppäseltä ja Kankaanpään seudun Leiskun Aaron Kankaalta MM-karsinta meni pahasti alakanttiin.

Tervo oli karsinnan yhteistuloksissa kolmas ja Kosonen seitsemäs. Tervo heitti uransa kolmanneksi pisimmän heittonsa 73,83, Kosonen kauden toiseksi parhaansa 72,15.

Maaliskuussa Tervo heitti Portugalissa Suomen ennätyksen 74,40. Kosonen heitti ennätyksensä 73,43 vuosi sitten Vaasassa.

Molemmat moukarinaiset osallistuivat viime vuonna myös olympiakisoihin Tokiossa, jossa Kosonen oli 14:s ja Tervo jäi karsinnassa ilman tulosta.

”Tämä korvaa Tokion pettymyksen, joka oli raskas. Silloin harmitti, mutta se lisäsi hyvin nälkää, kun haluaa menestyä”, Kosonen sanoo.

Menestystä Kosonen nautti viime vuonna nuoren sarjoissa, kun hän voitti 19-vuotiaiden maailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden. Nyt tavoitteena on sijoittua kahdeksan joukkoon ensi kertaa aikuisten joukossa.

”Koetan olla miettimättä liikaa. Koetan pitää energiat kasassa finaaliin”, Kosonen sanoo.

Silja Kosonen heitti kolme hyvää moukarikaarta MM-karsinnassa Eugenessa.

Lehmusvuori arvelee, että loppukilpailussa kahdeksan parhaan joukkoon pääsemiseksi riittää 72 metrin heitto. Mitaliin vaaditaan jo 74–75 metriä.

”Jos finaalissa saa samanlaiset kaaret kuin karsinnassa, niin ollaan kahdeksan sakissa. Tätä varten on harjoiteltu. Finaalissa ei ole sama paine kuin karsinnassa, jossa vastakkain ovat taivas ja helvetti. Voi ottaa vähän rennommin. Nyt on mahdollisuus”, Lehmusvuori sanoo.

Vaikka loppukilpailu heitetään Eugenessa keskellä päivää, heitä seuraa täysi katsomo. Yhdysvaltalaiset Janee' Kassanavoid ja Brooke Andersen olivat karsinnan ykkönen ja kakkonen.

Kolmas yhdysvaltalainen, Annette Echikunwoke, oli viides karsinassa, jonka isoin yllätys oli Puolan Malwina Kopronin putoaminen. Kopron oli mitalisuosikkeja.

”Puitteet ainakin ovat mahtavat. Jos suomalaiset vielä parantavat finaalissa, se on jo ihan huippujuttu. Nyt on saavutettu yksi välietappi, kun on saatu kaksi naista finaaliin. Seuraava etappi on saada heittäjä kahdeksan joukkoon ja sitten mitaleille”, Lehmusvuori sanoo.

Kilpailijoina Krista Tervo ja Silja Kosonen ovat toistensa vastakohtia. Kosonen on tasainen suorittaja, Tervon taso puolestaan heittelee hyvän ja huonon välillä.

”Krista on heittäjänä räiskyvä. Häneltä voi tulla tosi kovia vetoja. Toinen ääripää on sitten se, että heittäminen voi olla vaikeaa. Silja on teknisesti vähän varmempi heittäjä kuin Krista”, Lehmusvuori analysoi.

Ihmisinä molemmat heittäjät ovat hyväntahtoisia ilopillereitä.

”He eivät ota elämää turhan vakavasti ja osaavat nauraa myös itselleen”, Lehmusvuori sanoo.

Kosonen opiskelee Turussa kieliä, ja haaveena on valmistua lukion opettajaksi saksassa ja ranskassa. Tervo aloitti syksyllä sairaanhoitajan opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa.

”Olen kaivannut elämään muutakin kuin urheilua. Nyt olen tyytyväinen, että pääsin opiskelemaan. Jonkinlainen alku urapolulle. Tampereella on myös hyvät treenipaikat”, Tervo sanoo.

Moukarinheitossa Tervo sanoo olleensa alussa pelkkä harrastelija ja ”sysihuono”, kunnes yhtäkkiä alkoi tulla kovempia tuloksia.

Vuonna 2014 hän heitti nelikiloisella moukarilla 17-vuotiaiden Suomen ennätyksen 59,95. Sen jälkeen kehitys on ollut huimaa. Hän on heittänyt sen jälkeen kaikkiaan kuusi Suomen ennätystä eri ikäluokissa.

Molemmilla heittäjillä on pohjalla monipuolinen aerobinen kestävyyspohja.

Kosonen pelasi jalkapalloa vuoteen 2019 asti. Lisäksi hän on harrastanut hiihtoa, suunnistusta sekä pelannut ringetteä ja salibandya.

”Ainahan se harmittaa, kun joutuu lopettamaan jonkin toisen lajin, mutta koen, että niistä kaikista on ollut hyötyä.”

Lisäksi Kosonen on lahjakas pianisti.

”Koetan soittaa joka viikko. Ulkomuistista en muista mitään. Tykkään kaikista Disney-elokuvien ja Harry Potter -leffojen tunnareista sekä klassisesta. Koetan vähän vaihdella.”

Turun Urheiluliittoa edustavaa Kososta valmentaa Jani Pitkänen.

Tervo taasen aloitti kestävyysjuoksijana. Hän juoksi nuorena 800–2 000 metrin matkoja.

Moukarinheiton hän löysi vahingossa, kun silloinen seura Karhulan Urheilijat tarvitsi seuraotteluun moukarinheittäjää, ja Tervo lupautui mukaan.

Nyt hän edustaa kotkalaista Karhulan Katajaisia. Häntä valmentaa vartijana työskentelevä Jukka Vihtonen, joka tiesi alussa moukarinheitosta yhtä vähän kuin Tervo.

”Jukka on oppinut muilta valmentajilta kokemuksen karttuessa”, Tervo sanoo.

Lehmusvuori sanoo, että monipuolinen urheilutausta auttaa nimenomaan harjoituksista palautumisessa.

”Kumpikaan ei myöskään ole aloittanut moukarinheittoa liian aikaisin. Siinä on aina omat riskinsä, jos aloittaa liian varhain.”

Naisten moukarinheiton loppukilpailu alkaa sunnuntaina kello 21.35 Suomen aikaa.