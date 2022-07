Tilaajille

Alkukaudella vaikutti siltä, että Kankaanpään Mailalla on Superpesiksessä ihan hyvä joukkue, mutta sarja on väärä.

Enää ei näytä oikein miltään.

Kesä-heinäkuun tappiokierteen jälkeen on hyvä, että KaMalla ylipäätään on joukkue pääsarjassa. Joukkue on valahtanut jumboksi, loukkaantumiskierre karmea ja tulokset sen mukaisia. Kokoonpanoa on jouduttu raapimaan kasaan niin, että sinioransseissa on kesän mittaan kierrätetty 20 pelaajaa. Heistä vain kaksi, Antti Kortteenperä ja jokeri Sami Mikkolanaho, on nähty kaikissa kamppailuissa.