Kankaanpään Mailan murheellinen kierros idässä jatkui suurinumeroisella tappiolla. Myös kolhukierre vaivaa joukkuetta edelleen.

Kankaanpään Mailan kausi on ollut kiistattoman murheellinen. Sarjajumboksi valahtanut KaMa on vain pisteen Seinäjoen JymyJusseja perässä, mutta karsintojen välttämiseen matka pitenee ilta toisensa jälkeen. Imatran Pallo-Veikot on nyt yhdeksän pistettä edellä viimeisenä suorana säilyjänä.

Kankaanpääläisnippu kuitenkin tuli Joensuun Mailaa vastaan verrattain tuoreen oloisena. Suotuisaan tulokseen asti alun vire ei kantanut, sillä KaMa taipui 2–0 (16–2, 10–2) -lukemin.

Toisen jakson päätteeksi vielä Jouni Mäki loukkaantui, kun hän katkaisi Juho Toivolan laittomaksi mennyttä lyöntiä. Hänet autettiin kolmospesältä pukusuojaan niin, että jalat eivät käyneet maassa ollenkaan.

Lukkarina pelin aloittanut Rasmus Paananen tuurasi Mäkeä. Paanasen paikalla puolestaan pelasi loppuun Henri Itävalo.

Samu Kyhyräinen tasoitti jakson 1–1-lukemiin heti ensimmäisellä sisävuorolla, kun Antti Kortteenperä toi juoksun, ja toiminta näytti myönteiseltä.

Sen jälkeen kotijoukkue teki sisävuoroissaan aivan mitä halusi. Avausjakso kääntyi JoMalle lopulta numeroin 16–2. Jopa kankaanpääläisten surulliseen tilanteeseen nähden lukemat olivat rumat.

Toisella jaksolla Juuso Vuorenmäen lyönti pomppi maisemiin kunnarin ja yhden tavallisen juoksun arvoisesti, ja KaMa pääsi ensimmäistä kertaa hieman viemään ottelutapahtumia.

Lyhyeksi ajaksi hallinnan tunne jäi edelleen. Toisessa lyöntivuorossa KaMan kärki rakensi palottoman ajon, mikä päättyi Sami Mikkolanahon huolimattomuuteen.

Lyöjäjokerin lyhyt lyönti epäonnistui, ja hänen toisesta huitaisustaan palloon tuomittiin kaikkiaan kolme paloa. Näin ollen lyöjät jäivät mahdollisimman huonoon paikkaan. Tämän jälkeen joensuulaisten läpilyönnit lopettivat KaMan pyristelyn mahdollisesta jaksovoitosta.

Satakunnan Kansa ei tavoittanut pelinjohtaja Mika Kulmalaa kommentoimaan ottelua.

Tilastot ovat lohduttomat

Kankaanpään Mailan karmea tilanne on nähtävissä myös tilastoista. Joukkueen juoksuero on 58–200.

58 on vähinten lyötyjä juoksuja, sillä JymyJussit on takonut 63 onnistumista. Päästettyjen sarakkeessa ero on jo suurempi, sillä seuraavaksi eniten juoksuja on tehty Pattijoen Urheilijoiden kenttään, 151 kappaletta.

JoMa-ottelussa kolmostilanteet menivät kotijoukkueelle 36–11 ja kärkilyönnit 79–28.