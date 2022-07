Moukarinheittäjät avaavat suomalaisten kisat perjantai-iltana Eugenessa.

Eugene/Helsinki

Suomalaisista moukarinheittäjät pääsevät ensimmäisinä tositoimiin perjantaina Yhdysvaltojen Eugenessa käynnistyvissä yleisurheilun MM-kilpailuissa. Suomalaisviisikko saattelee rautamurikan matkaan neljässä eri karsintaryhmässä.

Tuomas Seppänen heittää miesten A- ja Aaron Kangas B-ryhmässä. Karsintaraja on 77,50. Naisissa Krista Tervo aloittaa A-ryhmässä karsintarajan 73,50 hätyyttelyn. Silja Kosonen ja Suvi Koskinen heittävät B-ryhmässä.

Seppänen on viskonut viime kilpailuissaan 73- ja 74-metrisiä. Kankaalla on käsitys, kuinka pitkä heitto loppukilpailuun vaaditaan.

”MM-kisojen karsinta on kova paikka. Täysillä pitää heittää, kun finaalipaikkaa haen. Se on yleensä tullut heitolla sinne 75–76 metrin väliin, mutta tuloksia on turha miettiä”, Kangas totesi.

Tervo on heittänyt tällä kaudella Suomen ennätyksen 74,40 ja jäi siitä kuusi senttiä Paavo Nurmen kisoissa Turussa. Hän on kausivertailussa peräti seitsemäntenä.

”On tässä vähän eri asetelma kuin aikaisemmin. Olen eri paikalla tilastoissa. Koen, että olen ylipäätään onnistunut paremmin kilpailuissa”, Tervo sanoi Suomen urheiluliiton tiedotteessa.

”Creswellin (leirin) harjoituksissa heitot olivat hyvin samanlaisia kuin Suomessa. Kaikki eivät olleet hyviä, mutta eivät myöskään huonoja.”

”Sama pätee näiden äijien kanssa”

Tervo nostaa esiin Suomen joukkueen vahvuuksista huumorin ja yhteishengen.

”Meillä on ihan superhyvä yhteishenki. Suvin kanssa ollaan tunnettu ties kuinka kauan ja Siljan kanssa ystävystyttiin enemmän viime vuonna. Meillä on samanlainen huumorintaju, ja sama pätee näiden äijien kanssa. On tosi siistiä, että mukana on viisi moukarinheittäjää. Edellisissä MM-kisoissa minä olin ainoa”, Dohassa kolme vuotta sitten karsintaan kapsahtanut Tervo sanoi.

Kosonen voitti viime vuonna alle 20-vuotiaiden Euroopan ja maailmanmestaruudet, mutta Tokion olympialaisissa karsintaraja oli liian kaukana. Kauden paras on kantanut 72,22 metriin.

”En ikinä heitä treeneissä mitään hullun pitkiä heittoja. Tarvitsen kisan, että se menee kauas. Mutta leirillä moukari on lentänyt aika hyvin. Kunto on hyvä, eikä ole mikään uupunut olo tai muuta vastaavaa”, Kosonen tuumi.

Koskinen sai kisapaikan yllättäen, mutta on valmis yllättämään.

”Arvokisojen karsinnassa on aina niitä, joilla päänuppi sulaa, ja toiset onnistuvat. Kaikki on mahdollista”, tällä kaudella ennätyksensä 70,39 heittänyt urheilija kertoi.