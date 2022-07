Signeul selitti vaihtojaan: ”Siihen on syynsä, miksi avauksen pelaajat pelaavat”

Helmarit hävisi EM-kisojen alkulohkon toisen ottelunsa Tanskalle maalein 0–1.

Milton Keynes

Helmareiden urhoollinen taistelu Tanskaa vastaan romuttui 72. minuutilla, kun Tanskan tähtipelaaja Pernille Harder pääsi puskemaan vapaasti Suomen maalin edestä pallon verkkoon.

Aina siihen asti Helmarit oli pitänyt melko hyvin aisoissa Tanskan hyökkäykset. Suomen paras pelaaja Tinja-Riikka Korpela oli tehnyt sitä ennen kaksi huippuluokan torjuntaa, joilla Suomi pysyi pelissä mukana.

Suomen pelaajat näyttivät luonnollisesti hyvin pettyneiltä ottelun jälkeen kentällä ja haastattelualueella.

”Pettyneet fiilikset. Se on aika yksinkertaista”, Eveliina Summanen sanoi.

”Olisimme voineet luoda paikkoja ja tehdä maaleja. Kaikkemme annoimme, siitä voi olla ylpeä.”

Suomen päävalmentaja Anna Signeul sanoi tappion olevan kova paikka.

”Tietenkin tämä on pettymys meille kaikille. Halusimme kolme pistettä. Tanska oli hyvä joukkue, kuten odotimme. Pitää muistaa, että he pelasivat EM-finaalissa viime kerralla, ja heillä on laatupelaajia”, Signeul sanoi.

”Puolustimme jälleen hyvin. Puolustuksen organisointi oli hyvää. Pelaajat tekivät kovasti työtä, ja olen ylpeä siitä, miten he pysyivät pelisuunnitelmassa. Onnistuimme hyökkäämään, mutta meillä ei ollut vaarallisia paikkoja.”

”Tällaisessa ottelussa väsyy, ja ehkä hyökätessä meillä ei ollut tarvittavaa energiaa.”

Signeulin mukaan Korpela näytti jälleen kerran olevansa maailmanluokan pelaaja.

Korpelan mukaan ottelu oli tasainen ja tiukka.

”Ei voi olla kuin ylpeä joukkueesta. Se on edelleen mahdollista, että yksi voitto voi viedä meidät jatkoon. Pitää nopeasti kääntää katseet seuraavaan peliin.”

Korpela otti alueensa haltuun vakuuttavasti heti ottelun alussa.

Kymmenennellä minuutilla Korpela esitti sellaisen huippuluokan torjunnan, jolla voitetaan pisteitä, kun Nadia Nadim pääsi ohjaamaan keskityksen kohti maalin takanurkkaa, mutta Korpela heittäytyi ja venytti sormensa pallon tielle.

Suomi aloitti ottelun pelaamalla melko korkealla puolustuslinjalla.

Helmarit pystyi pitämään Tanskaa vastaan selvästi paremmin palloa kuin Espanjaa vastaan. Tanskan prässi ei ollut samaa luokkaa kuin Espanjalla. Pallonhallinnan Tanska voitti lopulta prosentein 53–47.

Tanskan 3–4–3-ryhmitys oli ongelmallinen Suomen 4–4–2-systeemille. Avausjaksolla Suomen vasemmalla puolustuskaistalla oli selvä aukko. Pallo pelattiin liian usein Ria Ölingin ja Elli Pikkujämsän taakse keskityspaikkaan.

Paras esimerkki siitä tuli 33. minuutilla, kun Tanskan topparikolmikosta avattiin vapaana olevalle keskikentän pohjapelaajalle. Pallo pelattiin Nadimille, joka pudotti sen linjojen väliin Signe Bruunille. Sen jälkeen Tanskan nousevalla laitapakilla oli helppo työ juosta Suomen puolustuslinjan taakse. Sillä kertaa Janni Thomsenin laukaus meni kulmaksi.

Avausjakson ainoan maalipaikkansa Suomi sai 39. minuutilla, kun pitkä hyökkäys päättyi Sanni Franssin ovelaan syöttöön rangaistusalueelle juosseelle Emma Koivistolle. Koiviston sijoitus vasurilla kohti takakulmaa lipui vähän ohi maalista.

Tanskan maalivahti Lene Christensen ei joutunut tekemään yhtään torjuntaa avausjaksolla.

Suomen päävalmentaja Anna Signeul oli valinnut sairastuneen Tuija Hyyrysen ja lihasvammasta toipuvan Adelina Engmanin tilalle odotetut paikkaajat. Essi Sainio aloitti oikealla laidalla ja Elli Pikkujämsä vasempana pakkina, ja Emma Koivisto oli siirretty oikeaksi pakiksi. Ensimmäisen ottelun penkiltä aloittanut Natalia Kuikka oli jälleen Suomen avauskokoonpanossa.

Korpela jatkoi toisen jakson alussa siitä mihin jäi avausjaksolla, sillä hän pelasi todella vakuuttavasti maalinsa edessä.

Tanska teki kaksi ensimmäistä vaihtoaan 56. minuutilla, ja Suomen ensimmäiset vaihtopenkin pelaajat lähtivät lämmittelemään vasta sen jälkeen. Tanska teki toisen tuplavaihtonsa 64. minuutilla, ja Suomen päävalmentaja Anna Signeul jatkoi vaihtojensa panttaamista.

69. minuutilla Korpela teki toisen huipputorjuntansa, kun Harder juoksi karkuun Suomen pelaajilta ja syötti Karen Holmgaard, mutta Korpela esti laukauksen vastaantulollaan.

Paine purkautui lopulta 72. minuutilla Tanskan johtomaaliin. Keskityksen jälkeen ensimmäinen pusku osui tolppaan, ja siitä maalin edessä vapaana olleelle Harderille, joka nikkasi pallon varmasti maaliin. Suomen pelaajat jäivät maalin edessä vain katsomaan palloa.

”Puolustimme melkein täydellisesti. Siitä sitten Tanska rankaisi”, Summanen sanoi.

Signeul teki ensimmäisen vaihtonsa 77. minuutilla, kun Olga Ahtinen tuli Linda Sällströmin tilalle.

Varsinaisen peliajan lopussa tuli toinen vaihtopelaaja Jenny-Julia Danielsson Anna Westerlundin tilalle. Jälkimmäinen vaihto oli tuoda riittävän tuloksen, kun Danielsson laukoi tulisesti kohti yläkulmaa, mutta maalivahti Christensenin suoritus oli vähintään yhtä hyvä, kun hän heittäytyi laukauksen tielle.

Signeulilta kysyttiin, miksi hän teki vaihtonsa niin myöhään.

”Mielestäni puolustimme hyvin, ja teimme muutoksia vaihtamatta pelaajia. Kyse on balanssista ja riskistä. Sitä haluaa puolustaa hyvin tuollaista hyökkäävää joukkuetta, ja siksi teimme niin kuin teimme”, Signeul sanoi.

”Siihen on syynsä, miksi pelaajat ovat avauksessa.”

Vastauksesta voi päätellä, kuinka paljon Signeul luottaa vaihtopelaajiinsa.