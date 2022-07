Main ContentPlaceholder

Urheilu | Kolumni

Helmarien Anna Signeulin tapaus kertoo huonon johtamisen hiljaisesta hyväksynnästä ja arvojen alistamisesta tulokselle

Vääränlainen johtamiskulttuuri naisten maajoukkueessa on ilmeisesti – tai jopa selvästikin – jatkunut, vaikka siihen on yritetty puuttua. Silloin johtopäätös on, että se on Palloliitossa hiljaisesti hyväksytty, koska menestys on arvona ollut tärkein, kirjoittaa Ari Virtanen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi