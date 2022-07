Porilaisleirissä uskotaan, että Fera on kehittynyt kauden ensimmäisen paikallispelin jälkeen.

Pori

Kun Fera ja Pesäkarhut pelasivat toukokuun lopussa kauden ensimmäisen paikallispelin, odotuksissa oli tiukka paikallisottelu. Raumalaisille povattiin jopa yllätyksen mahdollisuutta.

Pesäkarhut voitti 2–0 (5–1, 6–0).

”Fera on pelannut tosi hyvin. Ennakoin tiukkaa matsia. Paikallispeleissä aina sattuu ja tapahtuu, joten tasaista vääntöä tulee”, povasi Pesäkarhujen kapteeni Susanna Puisto puolestaan tiistaina Porissa pelattavaa toista paikallispeliä.

Vaan tuleeko pelistä sittenkin jälleen Pesäkarhujen ylikävely? Lähihistoria ei paljon raumalaisille lupaa, sillä edellisen kerran Fera on voittanut Pesäkarhut lähes neljä vuotta sitten, 17. heinäkuuta 2018.

Porilaisten pelinjohtaja Jarkko Pokela uskoo, että tasaisen ottelun odottamiselle on enemmän katetta kuin toukokuussa Raumalla.

”Fera on kehittynyt alkukaudesta. He ovat saaneet pakettinsa kasaan, kun ovat saaneet tehtyä enemmän yhteispeliä. Fera on nopea joukkue, ja varsinkin Eveliina Kesti on ollut hyvässä kotiutusvireessä.”

”Fera on myös saanut levätä viime ajat hyvin. Luulen, että vastaan tulee kohtalaisen freesi joukkue.”

Pesäkarhuilta oli pelinjohtaja Pokela sekä pelaajista Puisto, Henna Juka, Emilia Linna ja Tiia Peltonen sunnuntaina Itä–Länsi-pelissä. Edellinen sarjapeli oli puolestaan perjantaina.

Puisto uskoo paikallispelin sytyttävän otteluruuhkassakin. Sen kokenut pelaaja myönsi, ettei monen ex-Pesäkarhun Ferasta löydy sellaista yksittäistä taisteluparia, jonka suuntaan sanat sinkoilisivat puolin ja toisin.

”Jos ei ennen peliä olekaan erityistä paikallispelilatausta, aina jossain vaiheessa tapahtuu jotain sellaista, mikä sen tuo. Perusporilaisena se taas tulee äidinmaidosta, ettei raumalaisille hävitä”, Puisto totesi.

”Yleisö tuo sen paikallishengen. Katsojat ovat aktiivisempia ja hivenen aggressiivisempia kuin muissa peleissä. Se taas sytyttää pelaajat”, Pokela mietti.

Pesäkarhujen kokoonpanosta puuttuvat Emilia Itävalo ja Maria Suominen. Suominen pelaa Pokelan mukaan perjantaina, Itävalo viimeistään ensi viikolla.

”Meiltä heittäisin isoimmat odotukset levänneelle akselille. Ida Lähde on isossa osassa ykköskärjessä. Minttu Vettenranta oli puolestaan viimeksi todella hyvä lautasella”, Pokela sanoi.

”Minttu on nostanut tasoaan peli peliltä. Odotan, että hän dominoi tiistaina.”

Pesäkarhut–Fera tiistaina kello 18. Hyväntekeväisyysotteluun on vapaa pääsy. Satakunnan Kansa näyttää ottelun suorana lähetyksenä.