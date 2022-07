Helmareilla on tiistaina todella tärkeä ilta: ”Tanska on varsin haavoittuvainen”

”Jännittävä ottelu tulossa ja isoilla panoksilla, mikäs sen parempaa”.

Buckingham

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue avasi perjantaina EM-lopputurnauksen varsin odotetusti: maanosan ja koko maailman huippuihin lukeutuva Espanja myrskysi 4–1-voiton Helmareista.

Seuraavaksi edessä on sitten se armottoman alkulohkon ainakin paperilla helpoin ottelu, kun Milton Keynesissä tiistaina vastaan asettuu maajoukkuerankingissa ”vasta” 15:ntenä oleva Tanska.

Viiden vuoden takainen EM-finalisti Tanska aloitti kisat Englannissa vielä Suomeakin kehnommin, kun Saksa marssi 4–0-voittoon. Tiistain ottelussa piisaa siis panosta oikein kunnolla ihan molemmille.

”Molemmilla alla tappio, joten todella tärkeää olisi saada kolme pistettä. Jännittävä ottelu tulossa ja isoilla panoksilla, mikäs sen parempaa”, Helmareiden hyökkääjä Sanni Franssi pohtii.

Sanni Franssi ja päävalmentaja Anna Signeul valmistautuvat tiistain Tanska-peliin.

Suomi ja sen hyökkäys jäi Espanjaa vastaan lähtötelineisiin vastustajan myllyttäessä. Vastahyökkäykset olivat se ainoa väylä, mutta Tanskaa pitäisi pystyä horjuttamaan muullakin tavalla.

”Tosi vastahyökkäyspainotteista oli meidän hyökkääminen. Ehkä vähän liiankin, olisi tärkeä pystyä rakentamaan pidempiäkin hyökkäyksiä. Juoksuttaa myös vastustajaa, levätä pallollisena ja luoda sitä kautta tilanteita”, Franssi ennakoi.

”Tietynlainen maltti ja kärsivällisyys (ovat avainasemassa). Vastahyökkäykset ovat meidän vahvuus, niin toki niitä halutaan käyttää.”

Mutta tärkeää on se, että osaa tunnistaa ne tilanteet, jolloin olisi ehkä parempi laittaa vähän jarrua päälle ja rakentaa pidempi hyökkäys. Hollantia vastaan (EM-valmistelupelissä) onnistuttiin siinä aika hyvin, joten siihen kyllä pystytään. Kunhan vain löydetään se maltti, uskon että myös Tanskaa vastaan onnistutaan siinä.”

Hyökkäykset olisi sitten syytä päättää maaleihin, muuten tarvittava voitto ja nuo kolme pistettä jäävät haaveeksi. Suomella maalinteko on ollut vaikeaa: kolme osumaa tämän vuoden seitsemässä ottelussa oman tasoisia tai kovempia vastustajia vastaan.

”En koe, että siitä olisi sellaista huolta. Tiedostetaan tilanne, ja tiedetään, että paikoista pitää pystyä paremmalla prosentilla tekemään maaleja. Mutta en koe, että se olisi jokin musta pilvi”, Franssi vakuuttaa itsensä ja suomalaishyökkäyksen puolesta.

Tanskan peliä tarkkaan tarkkaillut maajoukkueen scoutti Kimmo Lipponen muistuttaa, että Espanjan tavoin Tanskakin pitää mielellään palloa ja hallitsee pelivälinettä.

”Tanska on varsin haavoittuvainen siinä mielessä, että se on hirveän hyökkäysvoittoisesti ajatteleva. Siinä on kohtia, mihin pääsee iskemään”, Lipponen summaa.

Iskukohtia Lipponen mainitsee kolme.

”Heillä on tavallaan kolmen alakerta, välillä viiden, ja heillä on pikkuisen ollut ongelmia siinä kommunikaatiossa koskien sitä, milloin kukakin prässää vastustajaa. Toinen asia on se, että kun he prässäävät, jos sen saa murrettua”, siitä voi paljonkin aueta.

”Ja kolmantena se, että tietyillä pelaajilla on pikkuisen ylimielisyyttä omassa päässä, saattaa tulla pahoja pallonmenetyksiä. Siinä täytyy olla tavallaan innokas”, jossain vaiheessa joku on ylimielinen ja saadaan pallo pois.