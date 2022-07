Porin Tarmon Eila Mikola on maailman paras 88-vuotias kiekonheittäjä – pamautti MM-kultaa komealla tuloksella Tampereella

Eila Mikola, 88, harjoittelee yhä neljänä päivänä viikossa.

STT, Tampere

Eila Mikola voitti vuonna 1956 ensimmäisen kuudesta Kalevan kisojen 800 metrin mestaruudestaan ja tiistaina 5. heinäkuuta 2022 hän nousi jälleen korkeimmalle korokkeelle arvokisoissa.

Tiistain mestaruus tuli aikuisyleisurheilun MM-kisoissa Tampereen Ratinan stadionilla yli 85-vuotiaiden kiekonheitossa. Mikola, 88, voitti toisen osallistujan Saksan Erna Antritterin, 87, lähes kolmella metrillä tuloksellaan 11,53.

”Vaikka terveys on ollut tärkein syy siihen, että olen Kalevan kisojen jälkeen joka vuosi treenannut jotain lajia, niin tällaisissa arvokisoissa on myös suuri merkitys, jos voittaa. Maailmanmestaruuksia on tullut aiemminkin, en nyt muista kuinka paljon”, Mikola sanoi.

Kiekonheitto oli Mikolalle toinen laji MM-kisoissa. Viime keskiviikkona hän otti hopeaa moukarinheitossa.

”En muista, että olisi yhtään vuotta jäänyt väliin, etten olisi joko kilpaillut tai treenannut. Asun Porissa omakotitalossa mieheni kanssa, ja meillä on alakerrassa kuntosali.”

Kolmen eri ikäluokan mestaruudet ratkaistiin Ratinan aamupäivässä limittäin. Yli 90-vuotiaiden sarjan voitti Yhdysvaltojen Gloria Krug ja yli 80-vuotiaiden Mongolian Tumurbat Tserendolgor.

Kaikkiaan 13 kilpailijan keskuudessa vallitsi silmin nähden hyvä ilmapiiri ja kuulumisia vaihdeltiin.

”Harmitti jälleen, etten osaa vieraita kieliä. Elekielellä piti pärjätä”, Mikola jutteli.

Eila Mikola (oik.) ja Erna Antritter kilvoittelivat hyvässä hengessä.

Mikola sanoi treenaavansa ainakin neljänä päivänä viikossa.

”Terveyden ylläpito on tärkein syy miksi treenaan. Kilpailuissa sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä. Kansallisissa kilpailuissa ei sijoituksella ole niin väliä, mutta arvokisoissa haluan voittaa”, hän korosti.

Nykyisin Porin Tarmoa edustava Mikola oli ensimmäinen nainen Suomen urheiluliiton johtokunnassa, ja liikuntaneuvokseksi hänet nimitettiin vuonna 1997. Hän edusti Suomea yhdeksän kertaa Suomi–Ruotsi-maaottelussa ja voitti kahdeksan kertaa.

Aikuisyleisurheilun edellisistä MM-kisoista Malagassa on kulunut neljä vuotta. EM-kisoissakin oli viime vuosina taukoa. Vuoden 2019 Venetsian kisojen jälkeen seuraavat pidettiin Portugalin Bragassa sisähallissa viime helmikuussa.

Mikola voitti Venetsiassa kiekon-, keihään- ja moukarinheiton lisäksi kuulantyönnön.

Bragassa hän ei ollut mukana. Siellä oli mukana tiistaina kilpailleista suomalaisista ainakin 400 metrin aitajuoksussa seitsemänneksi yli 40-vuotiaiden sarjassa sijoittunut tamperelainen asianajaja Jouko Juntunen.

”Juoksin Bragassa uuden 400 metrin sileän SE:n 51,05. EM-kisat pidetään vuorotellen sisällä ja ulkona, ensi vuonna kilpaillaan siis taas ulkona. Juokseminen on minulle elämäntapa. Siinä pysyy kunnossa ja tämä on hyvä vastapaino työlle. Porrasjuoksu on päälaji, olen siinä Suomen paras”, Juntunen sanoi.