Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Ivan Fedotovin oireet johtuivat pahentuneesta mahatulehduksesta.

Suomalaissyntyinen jääkiekkomaalivahti Ivan Fedotov on kärsinyt vatsakivusta ja ollut sairaalassa Venäjällä, kertoo muun muassa pietarilainen Fontanka-lehti.

Olympia­joukkueessa ja jääkiekkoliiga KHL:ssä Moskovan TsSKA:n joukkueessa viime kaudella pelannut Fedotov pidätettiin perjantaina Pietarissa. Hänet pidätettiin epäiltynä kutsuntojen kiertämisestä.

Lue lisää: Venäläinen tv-toimittaja kertoo, kuinka suomalais­syntyisen maalivahdin pidätys Pietarissa tapahtui – ”Tyttö, ota kätesi pois nopeasti”

Fontankan mukaan Fedotov vietiin ambulanssilla sairaalaan myöhään perjantai-iltana sotilasrekisteri- ja värväystoimistosta.

Fedotovin asianajaja Aleksei Ponomarev kertoi Fontankalle lauantaina, ettei Fedotovin vointi ole kovin hyvä.

”Kun näin hänet, hän oli jotenkin puoliunessa. He sanoivat, että hänelle on annettu jonkinlaisia pistoksia. Sairaalan henkilökunta ei kommunikoi kanssamme, jostain syystä hän ei ole kirjoilla siellä. Oli mahdollista selvittää, että hän on leikkausosastolla. Sairaanhoitaja kertoi minulle, että Ivanin lääkäri on leikkauksessa eikä voi olla yhteydessä minuun”, Ponomarev sanoi.

Venäläisen Match Tv:n mukaan Fedotov valitti vatsakipua ja pyysi hoitoa sotilasrekisteri- ja värväystoimistossa. Match Tv:n mukaan kyseessä voi olla jopa myrkytys, mutta tietoa siitä ei ole vahvistettu.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti kertoi lauantaina, että Fedotovin oireet johtuisivat pahentuneesta mahatulehduksesta.

”Käsitykseni mukaan hänen mahatulehduksensa on pahentunut stressin vuoksi. Ivan voi huonosti. Hän sanoo, ettei hän ole saanut täyttä lääketieteellistä hoitoa”, Ponomarev sanoi uutistoimistolle.

Match Tv:n mukaan hän päätyi lopulta merivoimien sairaalaan. Myös Fotankan tietojen mukaan Fedotov oli siellä lauantaina.

Ponomarevin mukaan sairaalan ulkopuolella oli lauantaina kolme sotilaspoliisiautoa. Hän kertoi Fotankalle, että Fedotov haluttiin viedä jonnekin ja hänelle tuotiin sotilasasu, mutta Fedotov kieltäytyi.

Ponomarev kertoi sunnuntaina Ria Novostille, että Fedotov vietiin yöllä todennäköisesti Severomorskiin Kuolan niemimaalle. Venäjällä on alueella laivastotukikohta.

”Hänet lähetettiin oletettavasti Severomorskiin. He veivät hänet pois sairaalasta yöllä, muuta tietoa ei ole”, Ponomarev kertoi.

Fedotovin pidätysmääräyksen teki Venäjän sotilassyyttäjän virasto, joka uskoo maalivahdin kiertäneen kutsuntoja.

Maalivahti pelasi viime kaudella KHL:ssä Venäjän armeijan keskusurheiluseurassa Moskovan TsSKA:ssa. Fontankan lähteiden mukaan seura on tähän saakka suojellut 25-vuotiasta tähtimaalivahtiaan kutsunnoilta.

Venäjällä asevelvollisuus koskee 18–27-vuotiaita miehiä. Venäjän urheilumaailmaa tunteva HS:n lähde kertoi lauantaina, ettei Venäjällä ole sattunut vastaavaa ainakaan 20 vuoteen, vaikka Venäjän viranomaiset toimivatkin tapauksessa laillisesti.

Tilanne kuitenkin muuttui, kun Fedotov purki KHL-sopimuksen ja solmi sopimuksen NHL-seura Philadelphia Flyersin kanssa. Nyt hänellä ei enää ole venäläistä työnantajaa pelastajanaan, ja Venäjä luokittelee Yhdysvallat epäystävälliseksi valtioksi.

Entinen jääkiekkoilija ja tunnettu valmentaja Vladimir Krikunov kertoi Match Tv:n haastattelussa uskovansa, että tapaus on TsSKA:n keino saada Fedotov jäämään seuraan vielä yhdeksi kaudeksi.

”En usko, että Fedotov menee vankilaan tai että tapaus menee oikeuteen. TsSKA on tehnyt samanlaisia asioita menneisyydessä”, sanoi totesi haastattelussa.

Krikunov sanoo myös, että mikäli TsSKA ei olisi Fedotovista kiinnostunut, ei sotilasrekisteri- ja värväystoimisto olisi hänestä kiinnostunut

Toimittaja kysyi häneltä, täytyykö Philadelphia Flyersin jäädyttää Fedotovin sopimus, jotta TsSKA voisi aloittaa neuvottelut pelaajan kanssa.

”Niin he tekevät, kun Fedotov ei pääse harjoitusleirille. NHL ei kieltäydy hänestä, he odottavat. Venäläiset maalivahdit ovat nyt muotia, kaikki haluavat heitä joukkueeseensa”, Krikunov vastasi.

Seuraavaksi toimittaja kysyi, onko TsSKA:lla edelleen läheiset välit puolustusministeriön kanssa.

”TsSKA voi tehdä liigassamme mitä tahansa”, Krikunov totesi.

Hän ei usko, että Fedotov voisi pelata NHL:ssä ensi kaudella.

”Hän pelaa täällä seuraavan kauden ja lähtee sitten.”

Käytännössä Fedotov siis Krikunovin mukaan suorittaisi asepalveluksensa pelaamalla TsSKA:n riveissä ensi kaudella.

Venäläisvahti torjui Moskovan TsSKA:n keväällä KHL:n mestariksi. Lisäksi hän voitti olympiahopeaa Pekingissä Venäjän olympiakomitean joukkueen paidassa.

Fedotovilla on juuria Suomessa. Hän syntyi Lappeenrannassa vuonna 1996 ja hänen äitinsä on puoliksi suomalainen. Fedotovilla ei kuitenkaan ole Suomen kansalaisuutta.