37-vuotias jalkapallotähti haluaisi pelata Mestarien liigassa loppu-uransa ajan.

Portugalilainen jalkapallotähti Cristiano Ronaldo on pyytänyt lupaa lähteä seurastaan Manchester Unitedista. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Times. Ronaldo on kertonut Manchested Unitedille haluavansa lähteä, kunhan sopiva tarjous tulee.

37-vuotiaan miehen päätös johtuu halusta pelata Mestarien liigassa loppu-uransa ajan. Manchester United ei pelaa ensi kaudella seurajoukkueiden merkittävimmässä turnauksessa.

The Timesin mukaan kokenut jalkapallotähti uskoo, että hänellä on kolme tai neljä vuotta aikaa pelata jalkapalloa korkeimmalla tasolla ja hän haluaisi viettää ne seurassa, jossa hän pystyy antamaan panoksensa joukkueelle sekä tavoittelemaan henkilökohtaisesti merkittäviä saavutuksia.

Bayern München ja Chelsea ovat jo keskustelleet mahdollisuudesta irrottaa hyökkääjä Old Traffordin sopimuksesta, joka jatkuu kesään 2023 saakka ja sisältää vuoden option.