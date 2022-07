Pukki ei ollut perjantaina mukana, kun Norwich pelasi harjoitusottelun.

Norwich

Tähtihyökkääjä Teemu Pukki pysyy Norwichissa, vakuuttaa jalkapallon Englannin kakkostason eli mestaruussarjan kauteen valmistautuvan Norwichin valmentaja Dean Smith.

Norwich jäi viime kaudella Valioliigan jumboksi ja putosi Englannin mestaruussarjaan. MTV:n urheilu kertoi tiistaina, että Pukki haluaa lähteä Norwichista ja pelata Valioliigassa myös ensi kaudella.

Pukin pelaaja-agentti Teemu Turunen totesi MTV:lle, että Pukilla "on halu pelata mahdollisimman korkealla". MTV:n mukaan Pukin leiri käy tällä hetkellä neuvotteluja Norwichin kanssa mahdollisuudesta siirtyä toiseen seuraan. Ottajia maalitykillä olisi.

Pukki ei ollut perjantaina mukana, kun Norwich voitti harjoitusottelussa pikkuseura Derehamin. Ottelun jälkeen paikallislehti Norwich Evening News uteli tietysti päävalmentaja Smithiltä Pukista, joka on Norwichin suurtähti.

Valmentaja myönsi, että joukkuetta on "trimmattava", mutta Pukki on liian tärkeä mies luovutettavaksi seuran hakiessa pikaista paluuta pääsarjaan.

"No, (Norwichin keskikenttätähti) Kieran Dowell haluaisi hänkin pelata Valioliigassa. Minä haluaisin valmentaa Valioliigassa. Tuota hänen (Pukin) agentti tarkoitti, luulen niin. Hän (Pukki) pysyy seurassa. Varmasti, Smith sanaili lehdelle.

Pukin sopimus Norwichin kanssa on voimassa kesään 2023. Suomalaishyökkääjä on edustanut Norwichia kesästä 2018 saakka, ja hän on takonut seuralle komeat 78 maalia pelaamissaan 167 ottelussa.