Pituushypyn ME-mies Mike Powell on Tampereella kilpailemassa veteraanien mestaruudesta.

Lempäälä

Elokuun 30. 1991 oli tukahduttavan kuuma päivä Tokiossa. Taifuuni oli nousemassa. Ilma oli kostea ja hikinen. Paita tarrasi kiinni ihoon. Yleisurheilun MM-kisojen kolmanneksi viimeinen kilpailupäivä oli painumassa iltaan ja kilpailu, jota myöhemmin kutsuttaisiin kaikkien aikojen kovimmaksi pituushypyn kaksintaisteluksi, alkamassa.

Kymmenen vuotta pituushyppyä hallinnut Carl Lewis oli elämänsä kunnossa ja suuri suosikki. Viisi päivää aiemmin hän oli voittanut 100 metrin finaalin maailmanennätysajalla 9,86.

Lewisin, 30, varjossa verrytteli 27-vuotias haastaja Mike Powell. Hän oli vaivihkaa noussut supertähden kintereille. USA:n mestaruuskisoissa New Yorkissa Lewis oli jo saanut muistutuksen. Powell ahdisti Lewisin nurkkaukseen, mutta supertähti pelastui täpärästi. Hän venytti viimeisellä yrityksellään Powellin ohi sentin erolla (864–863).

Tokion kaksintaisto alkoi odotusten mukaisesti. Lewis ponnisti 868 ensimmäisellään – lähes metrin pitemmälle kuin väkisin tulosta yrittänyt Powell (785). Toisella yrityksellä Powell venytti 854, mutta Lewis täräytti neljännellään 891 – sentin yli Bob Beamonin 23 vuotta vanhan maailmanennätyksen. Tuulta oli kuitenkin liikaa, 2,9 metriä sekunnissa, joten tulos ei ollut ennätyskelpoinen.

Powellin neljäs hyppy oli myös pitkä, mutta täpärästi yliastuttu.

"Ihmiset sanoivat, että se oli yli maailmanennätyksen”, perjantaina Lempäälässä pituushypyn niksejä nuorisolle opastanut Powell muisteli.

Lewis oli hyppynsä jälkeen tohkeissaan. Hän tuuletteli kameroiden edessä ja huuteli Powellin suuntaan.

Powell kihisi kiukusta ennen viidennen kierroksen suoritustaan. Hän pani kaiken peliin ja venytti yhdeksän metrin tuntumaan: kansa mylvi hurmiossa ”maailmanennätys”. Mittaus kesti kiduttavan kauan. Sitten tulostaululle ilmestyivät numero kerrallaan lukemat 8, 9, 5! Viisi senttiä yli Beamonin ME:n ja tuulimittari näytti lähes tyyntä; 0,3 metriä sekunnissa.

"Tiesin, että minun oli voittaakseni tehtävä uusi ME. Hyppy oli erinomainen, mutta ei täydellinen. Kaarruin ilmalennon aikana vähän kyljelleni. Nousin siinä hypyssä niin korkealle, etten ollut tottunut toimimaan sellaisissa korkeuksissa.”

"Se ei ollut enää hyppäämistä, vaan lentämistä.”

Mike Powell perehdytti hyppykarnevaalien junioreita pituushypyn saloihin Lempäälässä Hakkarin kentällä perjantaina.

Powellin superhyppyä on analysoitu tuhansia kertoja. Yksi oleellinen ero hänen ja Lewisin välillä oli hyppyjen nousukulmassa. Powellilla kulma oli useamman prosentin suurempi kuin Lewisillä.

Powell tuuletti hurjasti ennen kuin tajusi, että Lewisillä oli vielä kaksi yritystä jäljellä. Ne eivät kuitenkaan auttaneet Lewisiä. Kun Tokion tumma ilta vaihtui yöksi, Lewis oli kohdannut voittajansa.

Seuraavana vuonna Barcelonassa Lewis ei antanut Powellin yllättää, vaan ponnisti kultaa. Powell jäi hopealle kolmen sentin erolla. Vain muutama päivä ennen olympialaisten alkua, Powell oli hypännyt Italian Sestrieressä kaikkien aikojen pisimmän hypyn 899, mutta 4,4 metrin tanakassa myötätuulessa.

Vuotta myöhemmin Stuttgartissa Powell voitti jälleen maailmanmestaruuden. Lewis ei osallistunut pituushyppyyn.

Ensi viikolla Powell kisaa Tampereella veteraanien MM-kisojen pituushypyssä 55–59-vuotiaiden sarjassa.

"Olen ensi kertaa mukana veteraanikisoissa tällä tasolla. Olen kilpaillut muutamissa kisoissa aiemmin, mutten MM-kisoissa. Loukkaantumiset ovat sen estäneet tai sitten en ole ollut tarpeeksi hyvässä kunnossa.”

Kuinka pitkälle uskot hyppääväsi?

"Jos ei olisi mitään rajoituksia, kuten kipuja ja kolhuja, voisin hypätä jopa helposti 730. Mutta vanhenemisessa on se ongelma, että aina jossain päin kroppaa on jonkinlaista vaivaa. Jos pystyy juoksemaan tiettyä nopeutta, voi hypätä tietyn pituisen hypyn, mutta juokseminen ei ole tällä iällä enää niin helppoa. Päätin 4–5 kuukautta sitten, että kisaan täällä, mutta sitä en osaa sanoa, kuinka pitkälle hyppään. Tai pystynkö hyppäämään ollenkaan.”

Tampereella kilpailee tuhansia veteraaneja 90 maasta.

"Tärkeintä meille kaikille on pitää hauskaa kentällä. Totta kai haluan voittaa, mutta pystyn elämään tappionkin kanssa, jos olen tyytyväinen suoritukseeni.”

Powellin ME täyttää ensi kuun lopulla 31 vuotta. Ilman superyllätystä ennätys kestää yli tämänkin vuoden.

"Vuosien varrella on ollut hyppääjiä, joilla on ollut potentiaali rikkoa ennätykseni. Ivan Pedroso olisi voinut tehdä sen, Irving Saladino ja Dwight Phillips myös. Mutta ei riitä, että on potentiaalia. Ennätys pitää myös tehdä, onnistua juuri tiettynä hetkenä kilpailutilanteessa. Se ei ole helppoa. Minulla oli sikäli hieno tilanne, että jahtasin Lewisiä. Hän oli kani, jota ajoin takaa. Sanoin, että vihaan häntä, koska se teki keskittymisestä helppoa. Nyt ennätykseen tarvittaisiin taas tilanne, jossa kaksi kovaa hyppääjää piiskaisi armottomasti toisiaan eteenpäin.”

Yleisurheilun MM-kisat alkavat heinäkuun puolivälissä Eugenessa. Pituuspaikalla peli on auki – vai onko? Ei Powellin mielestä.

"Kreikan Miltiadis Tentoglou voittaa. Hän pystyy hyppäämään 860”, Powell sanoo.

Kuka ME-hyppääjä Mike Powell Saavutuksia: Kaksi pituushypyn maailmanmestaruutta (Tokio 1991 ja Stuttgart 1993). Yksi MM-pronssi (Göteborg 1995). Kaksi olympiahopeaa (Soul 1988 ja Barcelona 1992). Pituushypyn maailmanennätys 895 (Tokiossa 1991). Syntynyt: 10. marraskuuta 1963 Philadelphiassa. Muuta: Powellin nimissä on maailman pisin mitattu hyppy 899 (Sestriere 1992), mutta siinä oli takana yli 4,4 m/s:n myötätuuli. Muita ennätyksiä: 100 metriä 10,45, 200 metriä 21,21, korkeus 216, 3-loikka 15,75. Nykyään: Mike Powell on yhä tiiviisti mukana yleisurheilussa lajin lähettiläänä, masters-urheilijana ja valmentajana.

Juniorit ottivat Hakkarin urheilukentällä oppia ME-miehen liikkeistä.