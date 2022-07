Lahden T75-kierroksen kolme ensimmäistä kohdetta ovat sunnuntaina ajettavan Suur-Hollola-ajon välieriä. Joskus erinäisten suurkilpailujen karsinnoissa finaalipaikan varmistaminen on joillekin hevosille kyseisen lähdön voittoa tärkeämpi tavoite. Lauantaina ei kuitenkaan näe avauskohteissa juurikaan sitä vaaraa, että jollain hevosilla ei täysillä tavoiteltaisi myös karsintalähdön voittoa.

Kaikissa kolmessa karsinnassa kahdelta sisimmältä lähtöradalta starttailee lähtöjensä suosikkeja. Itse annankin nyt lähtöradoille paljon painoa voitontodennäköisyyksiä arvioidessani. Avauskohteessa kupongille mahtuvat Radetzky ja An-Dorra, kakkoskohteessa Run For Royalty ja American Hero sekä kolmannessa kohteessa Majestic Man ja Magical Princess. Ulkoa starttaavista mukaan kelpaa vain kolmoskohteen pelisuosikki Knows Best.

Kierroksen maistuvimmalta varmaehdokkaalta on pitkin viikkoa tuntunut neljännen kohteen Uljas Suomalainen. Uransa parhaaseen vireeseen noussut ori kohtaa sopivan vastuksen ja on ilman muuta lähtönsä todennäköisin voittaja. Hieman Uljas Suomalaisen pelillistä mielenkiintoa laskee kuitenkin se, että hevosen peliosuus on perjantain aikana noussut raketin lailla jo lähes 50:een prosenttiin.

Nousu todennäköisesti jatkuu vielä pelin päätöshetkeäkin kohden, eikä mistään tykkikohteesta enää voikaan puhua. Uljas Suomalaisesta kannattaa huomioida myös se, että ori starttaa sunnuntaina kylmäveristen päälähdössä. En silti näe tässä sitä vaaraa, että lauantain startti olisi vain valmistautumista sunnuntain kisaan.

Pelillisesti eniten kantaa tekee mieli ottaa huipputasokkaaseen päätöskohteeseen. Tässä suosikeista vahvimpana pidän viimeksi huhtikuussa edellisen kerran voittanutta Unique Creationia. Voitoton ajanjakso näkyy nyt liikaa Unique Creationin pelikannatuksessa ja se jääkin mielestäni nyt alipelatuksi.

Lähdössä olisi tarjolla useitakin maistuvia pikkuyllättäjiä Frankenstein AM, Djokovic ja Go West Youn Man, mutta itse hyppään näiden yli suoraan jättiyllättäjien kimppuun. Vaikka Qvidja's First ei alussa välttämättä ehdi nopeimpien kyytiin, saa nousuvireinen ori sisäradalta silti nyt todennäköisesti hyvän juoksun.

Sen ei kuuluisi olla tässä tehtävässä käytännössä täysin pelaamaton tapaus. Samat sanat sopivat No Limit Royaltyyn. Vaikka No Limit Royalty olisi parhaimmillaan johtavan selästä, voi sen ruudikas kiri tehdä tuhoa taaempaakin, jos lähdössä ajellaan matkalla ylikovaa. Vain kahden prosentin pelikannatus lähdön kovakirisimmälle hevoselle on varmuudella liian vähän.