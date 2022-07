Taloudellinen tasa-arvo on urheilussa mahdottomuus

Urheilussa puhutaan paljon tasa-arvosta, myös taloudellisesta sellaisesta. Hyvä niin. Keskustelu ei ole koskaan huono asia.

Yleinen aihe on se, kuinka paljon enemmän miehet tienaavat esimerkiksi jalkapallossa tai jääkiekossa kuin naiset. Miesten Mestarien liigan voitosta jaetaan 20 miljoonaa euron potti, kun naisille sama summa on vain 250 000 euroa. Ero miesten ja naisten tienesteissä on erityisesti joukkueurheilussa lähes aina iso.