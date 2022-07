Paalosalo on valmentanut myös Matti Mattssonia.

Porilainen uintivalmentaja Heli Paalosalo on saanut Alfred Kordelinin säätiön Lasten ja nuorten valmentajapalkinnon ansiokkaasta ja pyyteettömästä vapaaehtoistyöstä valmennuksen parissa. Palkinto myönnettiin hänelle säätiön Urheilun Tuki -rahastosta ja se on suuruudeltaan 2 000 euroa. Palkinto ojennettiin hänelle Tampereella järjestetyissä SM-uinneissa.

Sitä olivat luovuttamassa Suomen Valmentajien hallituksen jäsen Pekka Rindell, Uimaliiton toiminnanjohtaja Tony Kilponen ja Uimaliiton valmennus- ja koulutuspäällikkö sekä Suomen Uintivalmentajayhdistyksen varapuheenjohtaja Tommi Pulkkinen.

"Helillä on todella pitkä ja ansiokas ura uinnin ohjaus ja -valmennustyöstä. Hän on oiva esimerkki kaikille uintilajien ja myös muiden urheilulajien ohjaajille ja valmentajille, kuinka lajissa voidaan, kirjaimellisesti, olla mukana koko elämän ajan. Uinti on saanut Heliltä paljon, ja uskon, että myös uinti on antanut Helille paljon. Suomen Uimaliitto ja Uintivalmentajayhdistys onnittelee Heliä tästä hienosta huomionosoituksesta", Pulkkinen sanoo uimaliiton tiedotteessa.

Porin Uimaseurassa toimiva Paalosalo, 84, tunnetaan muun muassa yhtenä Matti Mattssonin junioriajan valmentajana. Hän on tehnyt vapaaehtoistyötä uinnin parissa jo uskomattoman 60 vuoden ajan. Valmentamisen lisäksi Paalosalo on toiminut muun muassa Porin Uimaseuran puheenjohtajana ja sihteerinä.

Mattsson jakaa kiitosta valmentajalle, joka jaksoi kannustaa nuorta lupausta vaikeinakin aikoina.

"Heli valmensi minua muistaakseni ikävuodet 12–15. Hän oli vaativa ja määrätietoinen valmentaja. Hän tosiaan antoi kyllä kaikkensa valmennukselle", Mattsson kertoo Olympiakomitean jutussa.