Salibandyyn suunnitellaan 45 minuutin peliaikaa 60 minuutin sijaan. Tavoitteena on kaventaa lajin tasoeroja maailmalla.

Miltä kuulostaisi, jos jääkiekon MM-kisojen ottelut lyhennettäisiin 45 minuuttiin? Se saattaisi tuntua kummalliselta, jopa tarpeettomalta.

Salibandy saattaa pian kokea tuon kohtalon.

Kansainvälinen salibandyliitto IFF testaa parhaillaan, antaisiko lyhennetty peliaika uudenlaista nostetta lajille. MM-kisojen otteluiden pituus olisi tuolloin 3x15 minuuttia.

Testausta on tehty esimerkiksi kevään MM-karsinnoissa ja se jatkuu heinäkuun World Games -tapahtumassa Yhdysvalloissa, johon Suomen maajoukkuekin osallistuu.

IFF:n hallitus voi tehdä koejakson perusteella ehdotuksen sääntömuutoksesta marraskuun yleiskokouksessa. Jos ehdotus menee läpi, salibandyä pelattaisiin 45 minuutin otteluina MM-kisoissa 2023.

” IFF on hekumoinut sellaisella ajatuksella, että pelit ovat parempia kuin koskaan. Sekään ei perustu yhtään mihinkään.

Tv-kommentaattori ja TPS:n salibandyjoukkueen urheilujohtaja Perttu Kytöhonka tyrmää ajatuksen täysin.

”Se on todella radikaali muutos, jos peliajasta otetaan neljäsosa pois. Syyt muutokseen ovat aika hataria”, hän lausuu.

Sääntöuudistusta on perusteltu sillä, että lyhyempi peliaika tarjoaisi heikommille maille paremman mahdollisuuden sinnitellä lajin huippumaiden kyydissä loppuvihellykseen saakka.

”Perustelut ovat toiveajattelua. On sanottu, että muutos kaventaisi tasoeroja kansainvälisessä salibandyssä. Sehän ei pidä paikkaansa. Otteluiden lopputulokset voivat olla vain nätimmän näköisiä, mutta ei se tasoeroille mitään tee”, Kytöhonka lataa.

Peter Kotilainen ja Tobias Gustafsson nahistelivat viime joulukuussa Helsingissä pelatussa MM-finaalissa. Lajin kärkimailla on erilainen näkemys myös pelin kehittämisestä.

Kytöhongan mukaan IFF:n päätöksenteossa on byrokraattisia ongelmia.

”Ajatusta on lobattu pienille maille ja saatu myytyä se heille. Ääniä on yksi per jäsenmaa. Tässä on aito uhkakuva, että tällainen menee läpi.”

Kytöhongan tietojen mukaan pienet salibandymaat eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka puoltavat uudistusta. Myös Ruotsin ja Tshekin edustajat ovat ajaneet muutosta voimakkaasti IFF:n hallituksessa.

”Mailla ei ole konsensusta. Tämä on pienessä piirissä puuhattu juttu, joka ei kestä päivänvaloa”, hän sanoo.

”Tulevat MM-kisat voivat olla viimeiset tässä muodossa, ellei nyt tule järki päähän ja vastustus kasva. Odotan Suomelta, Ruotsilta, Sveitsiltä ja Tshekiltä johtajuutta.”

Kytöhonka pelkää, että otteluiden lyhentyessä yksittäisten maalien merkitys kasvaisi, ja niinpä huippuotteluissa alettaisiin pelata entistä varovaisemmin. Lajin vetovoima ei lisääntyisi – päinvastoin.

”Jos mietin valmentajan aivoilla, kentällä saisi tehdä entistä vähemmän virheitä, ettei vastustaja saa maalia. Todennäköisesti se johtaisi varovaisempaan peliin.”

”Tässä yritetään tehdä jotain light-versiota kansainväliseen salibandyyn sen takia, että jollekin hypoteettiselle isolle yleisölle näytettäisiin uskottavammalta, kun lopputulokset eivät ole niin pahan näköisiä. Se on todella nurinkurisesti lähestytty.”

Peliajan lyhentämistä on perusteltu myös tavoitteella saada salibandy jonain päivänä olympialajiksi. Monilajitapahtumissa, kuten olympialaisissa ja World Gamesissa, 60 minuutin ottelu 20 hengen joukkueilla on yksinkertaisesti liian iso paketti toteutettavaksi.

”Olympiaunelma on ihan haihattelua”, Kytöhonka kuittaa tuon argumentin.

Kytöhongan mukaan sääntömuutoksessa ei ole kysytty lainkaan itse pelaajien tai valmentajien mielipiteitä. Esimerkiksi Helsingin Eräviikinkien pelaaja Tuomas Aho on ottanut suunnitelmiin voimakkaasti kantaa Twitterissä.

”On vaikea hahmottaa, onko tarkoituksena kehittää huippu-urheilun kansainvälistä kilpailua vai tarjota polttariporukoille liikunnallisia aktiviteetteja”, Aho kirjoitti toukokuussa.

IFF:n hallituksessa vaikuttava Suomen salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori kuitenkin kiistää, etteikö pelaajien mielipiteitä olisi kysytty.

”Esimerkiksi MM-karsinnoissa jokaisen joukkueen pelaajille lähti palautelomake. Sen lisäksi IFF:n urheilijakomission kanssa on käyty keskustelua”, Vuori vastaa.

Kyselylomakkeiden tulokset eivät ole vielä hallituksen tiedossa, mutta Vuori on kuullut pelaajien kommentteja muutakin kautta.

”On siellä oltu puolesta ja vastaan. Pelaajissakin on niitä, jotka katsovat asiaa kaupallisesta näkökulmasta ja ovat sitä mieltä, että muutos olisi hyväksi.”

Kaarina Vuori on kuullut pelaajilta positiivistakin palautetta uudistuksesta.

Vuori ei myöskään halua leimata Ruotsia sääntöuudistuksen tukijaksi, kuten Kytöhonka kertoi. Tshekin näkökannasta hän on silti yhtä mieltä.

”Suomi on suhtautunut muutokseen aika varauksella. Tshekki taas liputtaa aika vahvasti muutoksen puolesta. Ruotsi ja Sveitsi ovat vähän enemmän kysymysmerkkejä”, Vuori sanoo.

Tshekki testasi lyhyempää peliaikaa omassa cup-kilpailussaan ja oli tyytyväinen saamaansa palautteeseen. Vuori haluaakin korostaa, että edes Suomi ei halua varta vasten kangistua kaavoihin, jos palaute alkaa näyttää oikeasti hyvältä.

”Kyllä meidän täytyy olla myös valmiita muuttamaan lajia, jos koemme yhteisesti, että se on lajille parhaaksi. Ei voi olla niinkään, ettemme halua mitään muutosta. Se ei vie eteenpäin. Perustelujen pitää vain olla oikeat”, hän toteaa.

Muutos koskisi vain kansainvälisiä kilpailuja. Suomessa esimerkiksi F-liiga saisi päättää itse, ottaako lyhyemmän peliajan käyttöön.