Radan vetonaulaksi suunniteltu MotoGP-osakilpailu peruttiin tältä kesältä turvallisuuspuutteiden takia.

Iitissä sijaitsevan Kymiringin moottoriurheiluradan taustayhtiötä Kymiring oy:tä haetaan konkurssiin.

Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämän maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Kymiring oy:tä ovat hakeneet konkurssiin kouvolalainen rakennusliike Macra oy ja Maanrakennus Pekka Rautiainen ky. Konkurssihakemus on tullut vireille tiistaina 28. kesäkuuta.

”Olemme sopineet näiden velkojayhtiöiden kanssa, että en kertoisi, kuinka isoja saatavia on ja mistä on kyse”, varatuomari Martti Koskinen kertoi HS:lle keskiviikkona.

Lakiasiaintoimisto Martti Koskinen edustaa konkurssiasiassa sekä Macra oy:tä että Maanrakennus Pekka Rautiainen ly:tä. Koskinen ohjasi kääntymään konkurssihakemukseen liittyvissä kysymyksissä Kymiringin Riku Rönnholmin puoleen.

”Hän on yhtiön toimitusjohtaja ja tietää tarkkaan, mistä johtuu ja kuinka paljon”, Koskinen lisäsi.

Kymiring Oy:n toimitusjohtaja Rönnholm viestitti keskiviikkona HS:lle yhtiön olevan tietoinen siitä, että konkurssihakemus on jätetty.

”Emme kuitenkaan ole saaneet hakemusta vielä tiedoksemme, joten emme tässä vaiheessa kommentoi asiaa”, hän lisäsi.

Ylen tietojen mukaan velkojilla on Kymiringiltä noin 370 000 euron ja 264 000 euron saatavat.

”Kymiringin hallitus ja omistajat käsittelevät asiaa sisäisesti alustavasti tänään ja tarkemmin sen jälkeen kun hakemus ja sen sisältö on saatu tiedoksi”, Rönnholm kirjoitti.

Macra Oy:n toimitusjohtaja Jari Suomela kertoi Etelä-Suomen Sanomille, että maksamatta jääneitä laskuja on kerääntynyt toukokuusta alkaen. Perittävää on vajaat 400 000 euroa.

”Kun laskut ovat maksamatta, eivätkä asiat muuten etene, mennään sitten näin. Tämä on ollut enemmänkin sääntö kuin poikkeus kyseisen asiakkaan kanssa”, Suomela sanoi.

Hänen mukaansa tilanne on toistunut jo kolmesti aikaisemmin.

”Maksuvaikeuksia on ollut koko Kymiringin rakentamisen ajan. Menneinä vuosina on ollut vastaavanlaisia tilanteita. Maksuja on saatu pitkän odottelun kautta.”

Kymiring on kärsinyt lukuisista vaikeuksista. Radan vetonaulaksi suunniteltu MotoGP-osakilpailu peruttiin tältä kesältä turvallisuuspuutteiden takia.

Toimitusjohtaja Rönnholm kertoi HS:lle toukokuun lopussa, että rata-alueen suurimmat puutteet olivat rengasvalleissa.

Kymiringillä oli tuolloin ollut vaikeuksia löytää jopa pultteja tai kuljetinhihnaa, Rönnholm lisäsi. Hän kirjoitti medialle lähettämässään tiedotteessa epävarmuuden johtuvan ”geopoliittisesta tilanteesta aiheutuneesta toimitusketjujen viiveestä ja katkoksista”.

Myös Kymiringin suurin huoli eli rengasvallien kasaaminen johtui Rönnholmin mukaan vallitsevasta maailmantilanteesta eli Venäjän käymästä sodasta Ukrainassa.