Lauri Markkanen palasi Susijengiin ja pelaa torstaina MM-karsintaottelussa Ruotsia vastaan. Kentällä nähdään entisestään kehittynyt NBA-pelaaja.

Hyvä kaukoheittäjä. 213 senttiä pitkä.

Maailman parhaassa koripallosarjassa ei kukaan tahkoa viittä kautta aloitusviisikon pelaajana vain yhden vahvuuden varassa, mutta Lauri Markkasen käyntikortti NBA:ssa on aina ollut selvä.

Toissa kaudella 2020–21 Markkanen oli kolmen pisteen viivan takaa onnistumisprosentilla (40,2) mitattuna NBA:n tarkin vähintään 210-senttinen pelaaja.

Viime kaudella Markkanen, 25, muutti neljän ensimmäisen NBA-sesonkinsa kodista Chicagosta Clevelandiin ja paikalliseen Cavaliersin joukkueeseen. Päävalmentaja J.B. Bickerstaffin koulima nuori joukkue yllätti kaikki ja ylsi runkosarjassa idän lohkossa yhdeksänneksi.

Bickerstaff asetti suomalaisen odotusten vastaisesti kolmospaikalle, jossa 213-senttinen Markkanen joutui varjostamaan pienempiä ja vikkelämpiä laitureita puolustuspäässä.

Yhtälön piti olla tuhoon tuomittu, sillä Markkanen oli Bullsissa korkeintaankin välttävä NBA-tason puolustaja. Suomalainen teki kuten koko Cavaliersin joukkue ja yllätti valtaosan NBA-seuraajista.

Markkanen puolusti illasta toiseen maailman parhaita pelaajia LeBron Jamesista Luka Donciciin ja Nikola Jokicista Joel Embiidiin.

Pieniä, keskimittaisia ja isoja. Taitavia, nopeita ja voimakkaita. Markkanen suoriutui äärimmäisen vaikeasta tehtävästä odotuksiin nähden todella hienosti.

Juuri Jamesin, Jokicin ja Embiidin Markkanen nimeää vaikeimmiksi pysäytettäviksi.

”Meillä oli alkukaudesta Phoenixia vastaan kotipeli. Valmentaja (Bickerstaff) tuli kysymään, että mitä mieltä olet, jos aloitat [Sunsin pelinrakentajalegenda] Chris Paulissa tänään. Naureskelin hetken, kunnes tajusin, ettei se ollut vitsi. Sanoin sitten, että totta kai olen valmis. Minulle kerrottiin syyt ja olen aina sanonut, että teen sen, mitä valmentaja haluaa”, Markkanen muisteli Suomen maajoukkueen mediatilaisuudessa viime viikolla.

Uusi rooli söi Markkasen hyökkäyspään tehoja ja tarkkuutta, jotka usein keräävät isoimmat otsikot. Silti tilille kertyi 14,8 pistettä per ottelu.

Markkanen pystyi olemaan puolustuspäässä aggressiivinen, koska hänen takanaan olivat terveenä ollessaan fantastiset koria suojelevat tornit Jarrett Allen ja Evan Mobley.

”Oli minulle tärkeää, että valmentajalta löytyi luottoa. Opin nauttimaan puolustuksen roolistani. Onnistumiset ruokkivat ja auttoivat jaksamaan. Aina kaikki haluavat tehdä koreja, mutta nautin haasteesta, jossa vastassa oli maailman huippuja. Pääsin paremmin sisään puolustamiseen kuin koskaan aiemmin ja se auttoi vielä joukkuetta voittamaan”, Markkanen muistuttaa.

Lauri Markkanen saapui viime viikolla Helsingissä Susijengin mediatilaisuuteen.

Markkanen palasi viikonvaihteessa Suomen miesten koripallomaajoukkueeseen neljän vuoden tauon jälkeen.

Kesällä 2018 Markkanen oli lähdössä toiseen NBA-kauteensa, jonka aikana hän säkenöi kirkkaimmin NBA-urallaan toistaiseksi. Vain harvojen ja valittujen ovi NBA-tähteyteen näytti olevan Markkaselle avoinna.

Neljä vuotta myöhemmin Markkanen on asettunut NBA-kartalla roolipelaajaksi, joka antaa kaikkensa joukkueelleen, osaa tehdä pisteitä etenkin bonusviivan takaa ja viime kauden perusteella osaa puolustaakin aiempaa paremmin.

Kehittynyt peluri on arvokas avausviisikon mies Cavaliersille ja hohtava tähtiyksilö Susijengille.

Cavaliersissa Markkanen löysi kodin, joka sopi hänelle. Markkanen on joukkuepelaaja ja Pohjois-Amerikan mittareilla todella epäitsekäs. Siitä on NBA:n raa’assa maailmassa joskus haittaakin. Cavaliersissa Markkasen asenne pääsi oikeuksiinsa ja keräsi kauden mittaan useita kehuja Bickerstaffilta.

”Tuntui, että menimme voitto edellä. Se oli tärkeintä. En halua kritisoida Chicagoa, mutta kukaan ei Clevelandissa mököttänyt omista pisteistään, jos voitimme. Haimme yhtä asiaa – pelin voittamista. Se tuntui hyvältä”, Markkanen kuvailee.

Ensi kaudeksi Markkanen palaa Ohioon. Sitä ennen edessä on tiivis maajoukkuekesä MM-karsintoineen ja syyskuun EM-kisoineen. Vielä viime helmikuun Slovenia-voitot Markkanen katsoi rapakon takana Cavaliersin kylmäaltaasta käsin.

Markkasen tahkotessa NBA:ssa Suomi on kasvattanut Eurooppaan uutta, nousevaa pelaajapolvea Elias Valtosen, Mikael Jantusen ja Edon Maxhunin johdolla. Tämän keitoksen yhteinen ensinäytös odottaa torstaina, kun Suomi kohtaa Espoon loppuunmyydyssä Metro-areenassa Ruotsin tärkeässä MM-karsintapelissä.

”Meillä on kovia jätkiä tuossa. On oltava parhaimmillaan, kun hyppään tuohon mukaan. On siistiä nähdä, mihin suomalainen koripallo on kasvanut”, Markkanen hykertelee.

Saattaapa kesä tuoda Markkasen Pirkanmaallekin. Jyväskylän kasvatti on viettänyt suurimman osan kesän vapaa-ajastaan pelaten frisbeegolfia, jonka kansainvälinen huipputurnaus pelataan jälleen heinäkuun lopussa Nokialla.

”En ole Nokialla ikinä käynyt. Katsotaan millainen aikatauluni on. Tunnen pari yhdysvaltalaista pelaajaa. Olisi kivaa käydä Nokialla heitä moikkaamassa”, Markkanen pohtii.

Tuttujen joukkoon kuuluu muun muassa lajilegenda, viisinkertainen maailmanmestari Paul McBeth.

”Hänen kanssaan juttelen eniten. Emme ole vielä kierrosta yhdessä pelanneet, mutta on ollut kivaa vaihtaa Paulin kanssa ajatuksia.”

Koripallon miesten MM-karsintaa Suomi–Ruotsi torstaina kello 18.30 ja Kroatia–Suomi sunnuntaina kello 21 alkaen. Nelonen ja Ruutu+ näyttävät ottelut suorina lähetyksinä.

