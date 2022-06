Porilaisseura tiedotti tärkeästä jatkosopimuksesta keskiviikkona.

Narukerän kaikkien aikojen tehokkain pelaaja Tomi Mustonen uskoo, että porilaisseura taistelee tosissaan miesten Bandyliigan mestaruudesta myös ensi kaudella.

Se on yksi syy siihen, miksi Mustonen nähdään Kerän paidassa jatkossakin.

”Mestaruus kasvattajaseurassa saa ’vanhatkin’ miehet treenaamaan kovaa kesällä, jotta talvella pystyy auttamaan joukkuetta kohti yhteistä tavoitetta”, Mustonen sanoo Narukerän tiedotteessa, joka julkaistiin sosiaalisessa mediassa keskiviikkona.

Tiedotteessa kerrotaan, että Mustonen on solminut yhden vuoden jatkosopimuksen Narukerän kanssa.

”Bandyliigan siirtomarkkinoilla on ollut tänä kesänä vilkasta, ja monet pelaajat ovat siirtyneet Ruotsiin. Onneksi meillä joukkueen runko tulee olemaan sama kuin viime kaudella, joten olemme varmasti mestaruustaistelussa mukana”, hän kertoo.

Mustonen auttoi Narukerää totisesti myös viime kaudella, kun iski tehopisteet 33+7 ja sijoittui runkosarjan maalipörssissä toiseksi.

Jos Mustonen olisi maalipörssin voittanut, hän olisi tehnyt sen jo neljännen kerran. Pistepörssin Narukerän tehorohmu on voittanut kertaalleen.

Mustonen on pelannut urallaan myös Ruotsissa, josta palasi takaisin Narukerään kaudeksi 2009–2010. Porilaisseura on voittanut sittemmin kaksi hopea- ja neljä pronssimitalia, mutta ainoa mestaruus on vuodelta 1999.

Tällä hetkellä Narukerä on kahden SM-pronssin putkessa.