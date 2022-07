Main ContentPlaceholder

Urheilu | Vesijetit

Porilainen 19-vuotias Aada Tilenius raivaa naisille tietä harvinaisessa lajissa – Isä on jo jäänyt toiseksi

Vesijetteily on kesäaktiviteetti, joka on monelle tuttu. Kovaa kulkevilla ajoneuvoilla kuitenkin myös kisataan niin SM- kuin MM-tasolla. 19-vuotias porilainen Aada Tilenius haluaisi enemmän näkyvyyttä lajille, joka on vienyt hänen sydämensä mennessään.

Aada Tileniuksella on MM-paikka avoinna, jos hän haluaa ottaa tuntumaa kansainvälisiin kisoihin. Taustalla isä Rami Tilenius.

Pori ”Kyllä ne vauhti ja vaaralliset tilanteet taitavat olla vähän mun juttu.” Näin 19-vuotias porilainen Aada Tilenius perustelee innostustaan vesijetteilyyn. Tileniusten perheessä rakkaus vesiurheiluun kulkee suvussa. Isä Rami Tilenius on tyttärensä mukaan ”ajanut ja kisannut jeteillä niin kauan kuin muistan”.