Seppäsen moukari lensi 73,79 metriin sunnuntaina.

Noormarkun Nopsan moukarinheittäjä Tuomas Seppänen jatkoi vahvoja otteitaan Valkean Kaupungin Kisat -nimisessä rankingkilpailussa Oulussa sunnuntaina.

Seppänen otti moukarikilpailun voiton 73,79-metrisellä tuloksellaan, joka jätti Someron Esan Henri Liipolan (72,46) toiseksi ja Kankaanpään seudun Leiskun Aaron Kankaan (72,04) kolmanneksi.

”Todennäköisesti ollaan nyt MM-kisoihin lähdössä, ellei mitään ihan älyttömiä yllätyksiä enää tule”, Seppänen kertoo.

Moukarinheittäjä paransi Oulussa asemiaan MM-rankingissa, ja se olikin viimeinen mahdollisuus kerätä pisteitä Yhdysvalloissa järjestettäviä heinäkuisia yleisurheilun MM-kisoja varten.

Suomen MM-kisajoukkuetta täydennetään maanantaina ja heinäkuun alussa. Suomen joukkueeseen on toistaiseksi valittu 11 urheilijaa.

Sekä Seppäsen että Kankaan rankingpisteet riittäisivät tällä hetkellä kisapaikkaan. Tulosraja oli 77,50 metriä, ja sen rikkoi 15 urheilijaa. Puolan Pawel Fajdek, puolustava maailmanmestari, nelinkertainen sellainen, pääsee mukaan jo villin kortin turvin.

Sen sijaan Noormarkun Nopsan Kati Ojaloon rankingpisteet eivät riittäne MM-paikkaan. Seppänen kertoo, että Ojaloo otti Viron mestaruuskisoissa moukarinheiton ylivoimaisen voiton 67,91 metrin tuloksella sunnuntaina, mutta tulosraja oli 72,50 ja pistesaldo todennäköisesti liian pieni.

”Mahdollisuus hänellä kuitenkin on. Viro saa lähettää villillä kortilla yhden naisurheilijan kisoihin, ja se on siinä ja tässä, annetaanko se Katille vai eräälle seiväshyppääjälle. Eli siinä on tällainen pieni takaportti”, Seppänen kertoo.