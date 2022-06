Ruotsalainen uinti­seura kielsi tyttöjä käyttämästä bikinejä – ”Poikien on vaikea keskittyä”

Kansainvälisen uintiliiton sääntöjen mukaan kaksiosaisen uima-asun käyttö on kielletty kilpailuissa muttei harjoituksissa.

Ruotsin uinnissa kuohuu. Aftonbladet kertoo, että eräs ruotsalainen uintiseura on kieltänyt naispuolisilta uimareiltaan bikinien käytön harjoituksissa.

Aftonbladet ei nimeä seuraa, mutta kertoo, että samaisessa seurassa on ollut ongelmia myös aiemmin. Maaliskuussa seuran 19-vuotias miesuimari sai tuomion alaikäisen seksuaalisesta häirinnästä. Hän oli kaksi vuotta aiemmin pyytänyt ja saanut 14-vuotiaalta tytöltä alastonkuvia.

Lopulta tyttö oli vaihtanut seuraa ja miesuimari oli jäänyt vanhaan seuraan, jonka toimintaa häirintätapauksessa kritisoitiin lepsuksi.

Seura on nyt uudestaan kohun keskellä, kun useat toimintaa läheltä seuranneet ovat kertoneet bikinikiellosta, jota pitävät seksistisenä.

”Syitä on paljon. Sanotaan, että näyttää epäammattimaiselta ja että tyttöjä ei kunnioiteta, jos he uivat bikineissä. Lisäksi poikien väitetään olevan vaikea keskittyä. Ymmärtääkseni kyse ei ole kiellosta, mutta on tehty varsin selväksi, ettei se (bikinien käyttö) ole suotavaa” yhden uimarin omainen kertoo.

Toinen toimintaa läheltä seurannut avaa tilannetta lisää.

”On järkyttävää, että joku haluaa päättää niin paljon uimareistaan. Ja vain tytöistä, ei pojista. Mielestäni se on outoa. Kun kysyin asiasta, minulle sanottiin, että bikineissä harjoitteleminen on epäammattimaista, koska silloin välittää vain ulkonäöstään eikä urheilusuorituksestaan.”

Toisen seuran valmentaja vahvistaa kuulleensa ohjeistuksesta.

”Erityisesti leireillä asia on käynyt selväksi. Muut seurat antavat uimareidensa uida kaksiosaisissa uimapuvuissa, mutta tuon seuran tytöiltä se on kielletty. Olen kuullut sen sanottavan ihan avoimesti kokouksissa.”

Kansainvälisen uimaliiton Finan sääntöjen mukaan kaksiosaisen uima-asun käyttö on kiellettyä kilpailuissa, muttei harjoituksissa.

Aftonbladet korostaa, että esimerkiksi Ruotsin huippu-uimari Sarah Sjöström kuten moni muukin eri-ikäinen naisuimari harjoittelee etenkin ulkona bikineissä. Muilla ruotsalaisseuroilla ei olekaan ollut edes keskustelua bikineistä.

”Meillä saa harjoituksissa uida vaikka hupparissa, vaikka se ei kovin nopeasti sujukaan”, kommentoi Malmö kappsimningsklubb -seuran puheenjohtaja Åsa Bjerkén.

Ruotsin uimaliiton puheenjohtaja Mikael Jansson ei ollut kuullut vastaavista ohjeistuksista.

”Jokaisella seuralla on oikeus asettaa omat sääntönsä”, Jansson totesi.