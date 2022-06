Matti Mattssonin alkuerä alkaa tuntia aiemmin kuin Satakunnan Kansan printtilehdessä kerrottiin. Yle näyttää uinnit suorana lähetyksenä.

Viime vuosi toi Matti Mattssonille jättipotin, kun hän ui vaikeiden vuosien jälkeen olympiapronssia. Tänään nähdään, millaiseen vauhtiin porilainen on itsensä nyt virittänyt.

Helsinki, Budapest

Olympialaisten porilainen pronssimitalisti Matti Mattsson kilpailee tänään Budapestin MM-kisoissa päämatkallaan 200 metrin rintauinnissa.

Mattsson tavoittelee alkueristä paikkaa illan välieriin. Hän ui kolmannessa alkuerässä. Satakunnan Kansan keskiviikon printtilehdessä Mattssonin alkuerän aika oli virheellisesti 11.58. Todellisuudessa Mattssonin alkuerä alkaa aikataulun mukaan jo kello 10.58 Suomen aikaa.

Välierät alkavat keskiviikkona kello 19.45. Loppukilpailu uidaan torstaina kello 20.28.

Mattsson saavutti viime vuonna Tokion olympialaisissa pronssimitalin Suomen ennätysajalla 2.07,13. Mattssonilla on pronssimitali myös Barcelonan 2013 MM-kisoista.

Tällä kaudella Mattsson on kilpaillut päämatkallaan säästeliäästi. Hänen vuoden paras noteerauksensa on 2.10,27. Tänään nähdäänkin, kuinka hyvin Mattsson on saanut kaivettua valmentajansa Eetu Karvosen kanssa kauden kuntohuipun esiin.

Sivumatkallaan 100 metrin rintauinnissa Mattsson ui Budapestissä välieriin.

Yleisradio näyttää Mattssonin suoritukset suorana lähetyksenä TV2:ssa ja Yle Areenassa.