Jalkapallon Kakkosen B-lohkossa on nähty tukku yllätyksiä. Porilaisittain ne eivät ole olleet kovin iloisia.

Musan Salamalla kahdeksan peliä, kaksi voittoa.

FC Jazzilla yhdeksän peliä, kaksi voittoa.

Jalkapallon Kakkosen B-lohkon kovimpiin ennakkosuosikkeihin lukeutuneet porilaisjoukkueet ovat alisuorittaneet alkukaudella. Yhteensä 17 peliä ovat tuoneet mukanaan vaivaiset neljä voittoa.

FC Jazz on jumiutunut sarjan tasapeliautomaatiksi. Yksi piste on useimmiten laiha lohtu, kun kolme olisi ollut tarjolla. Tasapeleillä ei hivuttauduta edes hitaasti sarjan kärkeen.

Puolustuksen piti olla yksi Jazzin vahvuuksista, mutta pelit ovatkin menneet useimmiten maalintekokilpailuiksi, joissa viimeisen kymmenminuuttisen aikana ratkotaan, kumpi osuu useammin verkkoon.

Ykkösessä taitojensa ylärajoilla pari kautta pelannut MuSa ei ole pystynyt enää venymään. Päinvastoin joukkue on kokenut romahduksia ja outoja tappioita.

MuSan runko on ollut pitkään kasassa. Sen oletettiin olevan vahvuus, mutta keskikesän korvalla se näyttääkin olevan heikkous. Onko kokeneiden pelaajien motivaatio hukassa?

Porilaisten onneksi sarja on tasainen ja myös muut kärkijoukkueiksi kaavaillut joukkueet ovat kokeneet yllättäviä pistemenetyksiä. HJK Klubi 04 ja SalPa ovat pudottaneet matkalle outoja pisteitä, mutta ovat kuitenkin kärkinelikössä.

Honka-akatemia pelaa tuloksellisesti kuin FC Jazz. Tasapelejä tulee liikaa.

Ilveksen kakkosjoukkueella ei riitä veto, vaikka joukkue yllätti cupissa Veikkausliigassa pelaavan emoseuransa.

Kolminkertaista Suomen mestaria Tampere Unitedia ei juuri kukaan laskenut nousijasuosikkeihin, mutta yhdeksästä pelistä irronneet kuusi voittoa ovat nostaneet 2000-luvun alun kotimaisen menestyjän lohkon kärkeen. Perässä seuraa toinen yllättäjä Ilves-Kissat.

Tasaisessa sarjassa onnistuneiden ulkomaalaishankintojen merkitys on ratkaiseva. Esimerkiksi Ilves-Kissojen amerikkalais-iranilainen kärkipari Ben Gerald–Milad Zeneyedpour on tehnyt enemmän maaleja kuin koko MuSan joukkue. Tilanne on tamperelaisten kärkiparin eduksi maalein 17–16.

Firmino on tuonut FC Jazzille kaivattua tulivoimaa ja on maalipörssissä jaetulla piikkipaikalla maali per peli keskiarvollaan. Sen sijaan kovin odotuksin tulleet uusiseelantilaiset eivät näytä vielä hitsautuneen täysin Jazzin muottiin. Ben Stroud teki yhden tärkeän voittomaalin Ilves-pelin lopussa päällään, mutta pääasiallisessa tehtävässään puolustuksen johtamisessa hänellä on ollut vielä haasteita.

FC Jazz on tehnyt ja päästänyt sarjassa toiseksi eniten maaleja. Neljä kertaa Jazz on jäänyt ilman voittoa, vaikka on tehnyt kyseisissä peleissä kolme maalia! Yhden näistä jopa hävinnyt.

MuSan onni Ykkösessä olivat onnistuneet ulkomaalaishankinnat. Ensin tulleet japanilaiset Yokochi Takanori ja etenkin Taiki Kagayama sekä färsaarelainen John Frederiksen olivat tekijämiehiä. Nyt ulkomaalaiset ovat Kakkoseen ihan hyviä, mutta eivät kaivattua tähtiluokkaa. Joukkue kaipaa takuuvarmaa tykkiä piikkipaikalle.

Kaikki on yhä mahdollista tasaisessa sarjassa, jossa pelataan paljon ristiin, mutta porilaisjoukkueiden pitää pystyä loppukaudella nähtyä parempaan. Jos TamU tai joku muu karkaa liian kauas ennen neljän parhaan loppusarjan alkamista, jää loppuhuipennus kosmeettiseksi pelailuksi ilman panosta.