FC Jazzin ja Klubi 04:n ottelu alkaa kello 19. Seuraa suoraa lähetystä SK:n sivuilta.

FC Jazzin alkukausi on ollut kohtalainen, mutta voittaminen on ollut joukkueelle vaikeaa. Seitsemästä pelistä kasassa on ainoastaan kaksi voittoa. Toisaalta tappioita on tilillä vain yksi.

Lauantaina porilaiset joutuvat mielenkiintoiseen testiin, kun miesten Kakkosen B-lohkon suosikkeihin kuuluva Klubi 04 vierailee Porissa. Helsinkiläiset ovat neljä pistettä FC Jazzin edellä sarjataulukossa.