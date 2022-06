Mattsson oli alkuerien 13:s.

Matti Mattsson eteni miesten 100 metrin rintauinnissa välieriin pitkän radan MM-kilpailuissa Unkarin Budapestissa. Mattsson oli ajallaan 1.00,37 alkuerien 13:s, kun välieriin eteni 16 parasta.

Aika on Mattssonille kauden paras 100 metrin rintauinnissa. Hänen päämatkansa on 200 metrin rintauinti, jossa Mattsson nappasi pronssia Tokion olympialaisissa. MM-kisoissa Mattsson on pokannut 200 metrin rintauinnissa MM-pronssia vuonna 2013.

”Olisihan se paremminkin voinut lähteä, mutta hienoa, että pääsen illalla uudestaan. Uinti oli äsken takkuista, ja viimeinen 15 metriä tuli vähän väkisin”, Mattsson sanoi Ylen tv-haastattelussa alkueränsä jälkeen.

Omassa alkuerässään viidenneksi yltänyt Mattsson ui 100 metrin välieränsä tänään illalla. Matkan MM-finaali on sunnuntaina. Alkuerien nopein oli Hollannin Arno Kamminga ajalla 58,69.