Suomen urheilun eettinen keskus Suek teki viime vuonna 2 745 dopingtestiä. Testatuimmat lajit olivat yleisurheilu, jääkiekko ja maastohiihto.

STT, Helsinki

Suomalaiset huippu-urheilijat luottavat dopingtestaajiin ja kehuvat testaajien ammattitaitoa, ilmenee Suomen urheilun eettinen keskus Suekin tekemästä kyselystä.

Vuonna 2021 Suek teki 2 745 dopingtestiä Suomessa ja ulkomailla. Testatuimmat lajit olivat yleisurheilu, jääkiekko ja maastohiihto.

Dopingrikkomuksia Suekin kansallisessa dopingtestausohjelmassa oli ainoastaan neljä. Lisäksi yhden tapauksen käsittely on kesken.

Amerikkalaisen jalkapallon pelaaja kärähti piristeistä, ja sanktioksi lankesi kolme kuukautta urheilun toimintakieltoa.

Anabolisista aineista nalkkiin jäi kolme fitnessurheilijaa, joille napsahti urheilun toimintakieltoa kolmesta neljään vuoteen.

Vertailun vuoksi vuonna 2020 dopingrikkomuksia kirjattiin 11, vuonna 2019 kärähti kuusi urheilijaa ja vuonna 2018 kiinni jäi kymmenen urheilijaa.

Eniten testattuja urheilijoita löytyy yleisurheilusta, jossa tehtiin 304 testiä, jääkiekossa näytteitä annettiin 224 ja maastohiihdossa testattiin 190 kertaa.

”NHL:llä on oma testausjärjestelmä, jonka mukaan he toimivat. Jos jääkiekkoilija edustaa Suomea arvokisoissa eli MM-kisoissa tai olympialaisissa on hän tuolloin antidopingsäännöstön ja testauksen alaisuudessa”, sanoo Suekin testauspäällikkö Katja Huotari.

Dopingtesti aina yllätys

Kyselystä ilmenee myös, että suomalaiset huippu-urheilijat luottavat Suekin toimintaan ja ovat tyytyväisiä testaustoimintaan ja sen laatuun.

Urheilijat ovat kokeneet pandemian aikana testaustoiminnan turvalliseksi ja testausta on Suomessa pystytty tekemään normaalisti.

”Vuonna 2021 kisatut olympialaiset ja paralympialaiset ovat vaikuttaneet testauksen suunnitteluun, ajoittamiseen ja kohdentamiseen. Olympialaisiin ja paralympialaisiin tähtäävien urheilijoiden testaamiseen liittyy kansainvälisiä vaatimuksia”, kertoo Huotari.

”Dopingtesti on aina yllätys urheilijalle. Emme kerro etukäteen, missä testit teemme tai milloin tulemme paikalle, joten urheilijoiden on aina oltava valmiita dopingtestiin. Maamme parhaille urheilijoille saatetaan tehdä yli kymmenen dopingtestiä vuodessa”, toteaa Huotari.

Dopingtestejä tekevät urheilijoille Suomessa Suek, Maailman antidopingtoimisto Wada ja kansainväliset lajiliitot.

Vuoden 2021 testeistä 2 460 oli Suekin kansallisen testausohjelman testejä ja näistä 128 veritestejä. Lisäksi Urheilijoiden biologiseen passiin otettiin 358 verinäytettä.

”Dopingaineita analysoidaan verestä ja virtsasta. Testin suorittaa aina koulutettu henkilöstö, ja urheilija on valvottuna koko testin ajan. Verinäytteitä ottaa Suekin testaushenkilöstöön kuuluvat terveydenhuollon ammattilaiset. Vuosittain tehtävien dopingtestien määrä riippuu rahoituksen määrästä.”

Urheilija voi anoa erivapautta

Urheilijat, jotka tarvitsevat terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon kiellettyä ainetta tai menetelmää, ovat oikeutettuja hakemaan erivapautta.

”Joidenkin lajien olosuhteet saattavat altistaa sairauksille. Aiheesta löytyy tutkittua tietoa, että esimerkiksi pakkanen ja kylmä ilma vaikuttavat hengityselimiin ja saavat aikaan terveysongelmia”, kertoo Huotari.

Erivapausmenettely määritetään Maailman antidopingsäännöstön alaisessa kansainvälisessä erivapausstandardissa.

Maailmanlaajuinen yhteneväinen käytäntö mahdollistaa kiellettyä lääkitystä tarvitsevien, esimerkiksi diabeetikoiden, yhdenvertaisen osallistumisen kilpailutoimintaan.