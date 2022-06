Golfkiertueiden valtataistelu tuo US Openiin lisäjännitteen – Kalle Samooja tietää, että Country Clubin kenttä on ”tiukka mutta rehti”

Hallitseva turnausvoittaja Jon Rahm puhui PGA:n ja kisaperinteiden puolesta.

Kalle Samooja lunasti paikan US Openiin Euroopan-kiertueen kilpailussa toissa viikonloppuna.

Helsinki/Brookline

Golfkauden kolmas miesten arvoturnaus, Yhdysvaltain avoin mestaruuskilpailu alkaa torstaina Massachusettsin Brooklinessa jännittyneissä tunnelmissa. Viime viikolla startannut saudirahoitteinen LIV-golfturnee on vavisuttanut lajin valtarakenteita, mutta Country Clubin kuuluisalla kentällä ”kapinalliskiertueelle” siirtyneet pelaajat pääsevät kohtaamaan entiset PGA-kiertueen kollegansa.

PGA antoi viime viikolla LIV-kilpailuihin lähteneille Dustin Johnsonille, Phil Mickelsonille, Bryson DeChambeaulle ja kumppaneille porttikiellon omiin turnauksiinsa. US Openin arvoturnausta hallinnoiva Yhdysvaltain golfliitto myönsi LIV-pelaajille kuitenkin osallistumisoikeuden major-kisaan.

Lehdistö on hiostanut LIV-kiertueelle loikanneita pelaajia kysymyksillä ihmisoikeuksista ja urheilupesusta. Pelaajia on syytetty myös ahneudesta, sillä uuden kiertueen allekirjoitusbonukset ja palkintopotit pyörivät tähtitieteellisissä lukemissa PGA-rahoihin verrattuna.

Kuusinkertainen major-voittaja Mickelson on valmis US Openin yleisön mahdolliseen kritiikkiin.

”Olen erittäin innoissani, että olen taas mukana tässä uskomattomassa kisassa, jonka ykkössija on vältellyt minua. Uskon, että kisan tunnelma on loistava, on se sitten positiivista tai negatiivista minua kohtaan”, Mickelson totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Raha ei ole Rahmille päämotivaattori

PGA-kisoihin jäänyt US Openin hallitseva mestari Jon Rahm puhui kisan alla huippugolfin perinteiden merkityksestä ja kritisoi myös LIV-kisojen pelijärjestelmää.

”Haluan pelata maailman parhaita pelaajia vastaan formaatilla, joka on ollut käytössä satojen vuosien ajan. Raha on kiva asia, mutta elämäni ei muuttuisi, vaikka saisin 400 miljoonaa. Voisin jäädä eläkkeelle nyt ja eläisin erittäin onnellisen loppuelämän, Rahm sanoi Golf.comin mukaan.”

”Pelaan golfia rakkaudesta lajiin ja olen aina ollut kiinnostunut (kilpailujen) historiasta ja perinteistä. Memorial-turnauksen ja Arnold Palmer -turnauksen voittamisella on merkitystä”, kuten myös voittamisella historiallisilla kentillä.

Espanjalainen toisti, ettei helpon rahan jahtaaminen ole häntä varten.

”Sydämeni on PGA-kiertueella. Ei ole minun asiani arvostella muita, jotka ajattelevat toisin, eikä se kuulu myöskään luonteeseeni. (LIV-kiertueen) kilpailuista saa todella mukavan korvauksen”, jonka myötä voi eläköityä ja purjehtia auringonlaskuun.

Supernopeat ja kaltevat greenit

Suomen Kalle Samooja lunasti paikan arvoturnaukseen, kun turkulaispelaaja voitti sensaatiomaisella tavalla Euroopan-kiertueen kilpailun toissa viikonloppuna.

”Kenttä on tiukka mutta rehti. Greenit ovat todella kaltevat mutta myös supernopeat. Raffit greenien ympärillä ovat myös melko rajut, joten kyllä täällä palloa täytyy hyvin ampua tiiltä greenille. Siihen päälle saa olla vielä aika pehmoinen puttitatsi”, Samooja arvioi tiedotteessaan.

US Open alkaa Suomen aikaa torstaina iltapäivällä. Samooja pelaa samassa ryhmässä Yhdysvaltain Beau Hosslerin ja Japanin Satoshi Kodairan kanssa.