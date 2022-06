Naisten Superpesiksen taisto alkaa kello 18. Suora lähetys aukeaa tämän uutisen yhteyteen.

Pesäkarhut matkustaa keskiviikon ratoksi Hyvinkäälle, kun joukkue kohtaa paikallisen Tahkon. Ottelu on katsottavissa suorana lähetyksenä Satakunnan Kansan sivuilta.

Tahkon alkukausi on ollut vaikea ja joukkue on voittanut ainoastaan kaksi seitsemästä ottelustaan. Pesäkarhut on puolestaan voittanut kaikki seitsemän otteluaan, joista kolme täyden pistepotin kera. Porilaiset ovat siis suuri suosikki kamppailuun.