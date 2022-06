Main ContentPlaceholder

Urheilu | Pori-futis

FC Jazzin, MuSan ja ToVen yhteistyön pääkoordinoija Reima Mäkelä uskoo parempaan futistulevaisuuteen: ”Jos yksikään seura ei ala yhteistyössä sooloilemaan, niin tämä tulee onnistumaan”

Toistaiseksi noin puoli vuotta kestänyt poikajalkapallon yhteistyö on sujunut hyvin. Vanhat asiat on yritetty unohtaa ja keskittyä vain tulevaan. Reima Mäkelän mielestä vanhalla tavalla on yrittetty jo riittävästi ja nyt on aika keskittyä johonkin uuteen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Reima Mäkelä saapui ulkopuolisena henkilönä johtamaan yhteistyötä. Hän on itse aktiivinen hahmo porilaisen Karhu-Futiksen taustalla.

Pori Reima Mäkelän unelmana olisi kehittää Porin alueen jalkapalloa mahdollisimman laadukkaaksi, ainakin paljon nykyistä parempaan suuntaan. Se on hänelle aiheena monella tavalla sydämen asia ja intohimo. 12 vuotta Karhu-Futiksen toiminnassa aktiivisesti mukana ollut Mäkelä oli se ulkopuolinen henkilö, joka valittiin koordinoimaan FC Jazzin, MuSan ja ToVen yhteistyökuvioita junioripuolella. Se oli työ, johon hän oli valmis ryhtymään mielellään. Yhteistyön merkitys on hänen mielestään poikkeuksellisen tärkeä.