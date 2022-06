Oliver Helander nousi hirmu­kaarellaan 89,83 keihäänheiton tämän kauden maailman­tilaston kolmoseksi. Kaikkien aikojen tilastossa hän nousi viidenneksi parhaaksi suomalaiseksi.

Keihäänheittäjä Oliver Helanderin sijoitukset sekä kauden että kaikkien aikojen keihäslistoilla ottivat tiistaina kunnon harppaukset ylöspäin.

Listoja ylläpitää verkkosivuillaan kansainvälinen yleisurheiluliitto World Athletics.

Helander heitti Turussa Paavo Nurmen kisoissa uuden ennätystuloksensa 89,83. Tämän kauden tilastoissa Helander nousi kolmanneksi.

Enemmän miesten keihästä ovat heittäneet vain kauden kärkitulosta 93,07 pitävä Grenadan Anderson Peters sekä toukokuussa Dohassa 90,88 heittänyt Tšekin Jakub Vadlejch.

Helanderin takana ryhmä on tiiviissä nipussa. 89 metriä on ylittänyt myös kolme muuta heittäjää. Intian olympiavoittaja Neeraj Chopra heitti Turussa 89,30, millä irtoaa tilaston vitospaikka.

Turun onnistujien väliin kiilaa Saksan Julius Weber (89,54). Tilastokutonen Keshorn Walcott on heittänyt 89,07.

Kaikkien aikojen tilastossa Helander nousi sijalle 23. Hän on listan ensimmäinen heittäjä, jonka tulos on alle 90 metriä. Suomalaisia edellä on vain neljä, ja kaikki kuuluvat lajilegendoihin.

Suomen ennätyksen haltija Aki Parviainen on tilastossa sijalla neljä tuloksellaan 93,09. Helanderia valmentavan Tero Pitkämäen 91,53 riittää 12. sijaan.

90-luvun alussa sekä Kimmo Kinnunen (90,82) että Seppo Räty (90,60) heittivät päälle 90-metriset heitot.

Keihäänheiton tilastoissa on muistettava keihäsmallin muutokset. Esimerkiksi Räty on heittänyt vuonna 1991 96,96 kantaneen heiton mallilla, joka poistettiin käytöstä eikä tulos siksi ole mukana tällä hetkellä käytettävässä kaikkien aikojen tilastossa. Samoin listoilta puuttuvat kaikki 80-luvulla ja aiemmin kilpailleet lajin suurmiehet.

Helanderin aiempi ennätys oli 88,02. Se oikeutti ennen Turun kisaa sijaan 44, joten Helander pomppasi 20 sijaa ylöspäin listalla.

Suomalaisista Helander ohitti Matti Närhen, Juha Laukkasen ja Antti Ruuskasen. Moninkertaisen arvokisamitalisti Ruuskasen ennätys 88,98 on vuodelta 2015.

Moni Helanderin yläpuolella oleva heittäjä on nakuttanut 90-metrisiä useamman kerran urallaan.

World Athletics ylläpitää myös listaa, jolla yksittäiseltä urheilijalta ovat kaikki uran tulokset. Yhdestä kisasta on kuitenkin mukana vain yksi tulos.

Tällä listalla Helander yltää Turun tuloksellaan sijalle 139. Esimerkiksi Pitkämäki heitti pidemmälle kuudessa kilpailussa urallaan.

Maailmanennätysmies Jan Železný kiskaisi yli Helanderin tiistaina heittämän lukeman 39 kilpailussa. Saksan Johannes Vetterillä parempia noteerauksia on 22 kisasta.